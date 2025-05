El famoso profesor de Derecho Alan Dershowitz ofrece a Trump una vía para reanudar las deportaciones masivas tras los reveses sufridos

Publicado por Just The News 26 de mayo, 2025

El profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, dijo este lunes en el programa de televisión Just the News, No Noise que existe una manera para que el presidente Donald Trump deporte a miles de migrantes ilegales fuera de Estados Unidos, sólo tiene que haber un debido proceso.

"Creo que la Corte Suprema está enviando un mensaje claro: puedes hacerlo", dijo Dershowitz . "Solo hazlo bien, y entiende que el debido proceso no tiene un significado singular".

El Tribunal Supremo bloqueó la semana pasada al presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los migrantes ilegales en Texas, lanzando una bola curva en la represión de la Administración contra la inmigración ilegal. La invocación de la Ley por parte de Trump ha sido duramente criticada por profesores de facultades de Derecho de izquierda y centro-izquierda.

El tribunal superior devolvió el caso a un tribunal de apelaciones inferior para decidir cuestiones de hecho subyacentes en el caso, incluyendo cuánto aviso deben recibir los objetivos de expulsión, y si la medida en sí era legal.

La orden llega después de que un juez federal dictaminara a principios de este mes que la Administración puede deportar a presuntos miembros de organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren de Aragua y la MS-13, en virtud de la ley del siglo XVIII. La ley ha sido invocada y modificada varias veces a lo largo de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales.

Otros jueces federales han bloqueado los esfuerzos de la Administración, algunos de ellos cuestionando si los deportados tenían derecho o se les había concedido el debido proceso.

"El [debido proceso] significa el proceso que te corresponde", dijo Dershowitz. "Dependiendo de tu estatus, si eres un ciudadano y están intentando meterte en la cárcel, el debido proceso significa que conoces todos los derechos concebibles que conocen los seres humanos".

"Pero", continuó Desrhowitz, "si eres un estudiante con visado, y estás aquí por deferencia del gobierno, el debido proceso sólo significa que tienen que darte la oportunidad de refutar las acusaciones contra ti. Así que es mínimo".

El lunes, el Tribunal Supremo dictaminó que la Administración Trump sí tiene autoridad para revocar el estatus protegido de más de 300.000 venezolanos.

La Administración presentó una solicitud de emergencia que pedía a los nueve jueces de la Corte que revocaran una decisión de la Administración Biden de extender protecciones a cientos de miles de venezolanos bajo el programa federal de Estatus de Protección Temporal. El litigio tendrá lugar en los tribunales de distrito.

"El Tribunal Supremo va a reconocer que el ejecutivo, el presidente, tiene el poder de decidir quién se queda en el país y quién se va", dijo Dershowitz. "Pero tienen que hacerlo de la manera correcta. Tienen que hacerlo en consonancia con el debido proceso".

Dijo que el presidente tiene que asegurarse de que a las personas que están siendo deportadas se les ofrezcan derechos básicos.

"Tienes que asegurarte de que tienes a las personas adecuadas", dijo.

"Tienes que asegurarte de que se les ofrecen sus derechos básicos, pero no trates de limitar al presidente y al ejecutivo para que determinen de forma sustantiva quién se queda en el país y quién no", continuó explicando Dershowitz.

Dos de las principales prioridades de Trump para su segundo término están entrelazadas: las deportaciones masivas y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

A última hora de la noche del pasado domingo, los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaron el "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump, que incluye financiación para más deportaciones.