Trump criticó duramente a Putin luego de los últimos bombardeos contra Ucrania: "Algo le pasó a este tipo y no me gusta"

Publicado por Joaquín Núñez 25 de mayo, 2025

Donald Trump apuntó contra Vladimir Putin por los últimos bombardeos rusos en Ucrania. En medio de las negociaciones para terminar la guerra, y posterior a una serie de ataques con drones que dejaron al menos doce fallecidos, el presidente criticó el accionar de su homólogo ruso. Trump incluso enfatizó su sorpresa por la brutalidad de las últimas semanas: "Algo le pasó a este tipo, y no me gusta".

Desde Nueva Jersey, Trump respondió preguntas de la prensa, lo que lo llevó a expresarse sobre uno de los mayores bombardeos de Rusia a Ucrania en lo que va de la guerra. Este tuvo lugar en la noche del sábado 24 de mayo sobre unas 30 ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país europeo.

Unas horas después, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, dejó el siguiente mensaje en su cuenta de X: "Sin una presión verdaderamente fuerte sobre los dirigentes rusos, no se puede detener esta brutalidad. La guerra puede detenerse, pero sólo con la fuerza necesaria de la presión sobre Rusia".

En este contexto, el presidente republicano fue muy duro con Putin, mostrándose sorprendido por la dureza de los ataques mientras las partes se encuentran negociando cómo ponerle fin al conflicto que empezó en febrero del 2022.

"¡No estoy contento con lo que está haciendo Putin! Está matando a mucha gente. ¡Y no sé qué demonios le ha pasado a Putin! Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él. Pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente. Y no me gusta nada. ¿DE ACUERDO? ¡Estamos en medio de una conversación y él está disparando cohetes en Kiev y otras ciudades! No me gusta nada", le dijo a los periodistas presentes en The Garden State.

"No me gusta lo que Putin está haciendo, ni siquiera un poco. Está matando gente. Y algo le pasó a este tipo, y no me gusta", sumó.

El pasado lunes, Trump conversó telefónicamente con el presidente ruso con el objetivo de acercar posturas para un alto el fuego de 30 días. Sin embargo, Rusia todavía no parece dispuesta a acceder, algo que no cayó bien en la Casa Blanca.