El Tribunal concede a Texas una victoria contra la EEOC de la era Biden en el caso de la "policía de los pronombres"

Publicado por Just The News 22 de mayo, 2025

Un tribunal de distrito del norte de Texas ha fallado a favor de Texas en una demanda interpuesta contra la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EEUU por su Guía de Aplicación de la era Biden sobre políticas de baños y pronombres.

El año pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la EEOC, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del país, al ex fiscal general Merrick Garland y a otros funcionarios federales para bloquear una directriz de la EEOC que redefinía el significado de "sexo" en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, informó The Center Square.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EEUU del Distrito Norte de Texas, División Amarillo, el mismo tribunal donde Paxton presentó una demanda en 2021 para bloquear una orientación similar de la EEOC, que el tribunal anuló.

En 2021, la EEOC emitió una guía que exigía a los empleadores permitir excepciones para los empleados con "preferencias e identidades de género" declaradas para usar baños, vestuarios, duchas, códigos de vestimenta y pronombres personales contrarios a su sexo biológico. Texas argumentó que la orientación era ilegal y aumentaba el alcance de la responsabilidad de todos los empleadores, incluido el estado de Texas, que empleaba a unas 140.000 personas en septiembre de 2022, según la oficina del contralor del estado.

La demanda se modificó posteriormente para incluir al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU como demandado después de que este organismo promulgara una nueva norma que amenazaba con recortar la financiación federal a los estados que prohibieran los procedimientos de "cambio de sexo" en menores y clasificaran el procedimiento como abuso infantil. Las directrices de la administración Biden habrían permitido a los varones biológicos utilizar las instalaciones femeninas y abolido los códigos de vestimenta específicos para cada sexo en el lugar de trabajo.

El tribunal anuló ambas normas, dejó sin efecto las directrices de 2021 y dictó una sentencia declaratoria vinculante entre la EEOC y Texas.

El jueves, el juez de distrito Matthew Kacsmaryk dictó una sentencia similar. Las directrices de 2024 pretendían redefinir la "discriminación" para incluir la "identidad de género", exponiendo a los empleadores privados y estatales a demandas judiciales si no adoptaban "políticas inclusivas transgénero" y cumplían con la "policía de los pronombres", argumentó Paxton.

"La Administración Biden intentó ilegalmente convertir la ley federal en una herramienta para promover la ideología de género radical, tratando de obligar a los empleadores a adoptar políticas 'transgénero' o arriesgarse a ser demandados", dijo Paxton. "El gobierno federal no tiene derecho a obligar a los tejanos a seguir el juego de los delirios o a ignorar la realidad biológica en nuestros lugares de trabajo. Esta es una gran victoria para el sentido común y el Estado de Derecho".

El fallo de 34 páginas de Kacsmaryk dice que la EEOC se excedió en su autoridad estatutaria y que su orientación era "incoherente con el texto, la historia y la tradición del Título VII y con los precedentes recientes del Tribunal Supremo", por lo que la anuló.

También rechazó los argumentos de la EEOC, dijo que interpretó erróneamente la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Bostock contra el condado de Clayton, "no citó ninguna autoridad vinculante para su definición metastatizada de 'sexo'" y contravino el Título VII al definir el acoso discriminatorio para incluir las preferencias de baño, pronombre y vestimenta de los transexuales. También dijo que si el Congreso hubiera querido redefinir "sexo" en el Título VII para incluir "orientación sexual" o "identidad de género" lo habría hecho. "Pero no lo hizo", escribió. "El Congreso tiene potestad para modificar los estatutos y añadir adaptaciones, pero la EEOC no. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace la guía de aplicación".

Kacsmaryk también enumeró las secciones de la guía que, según él, son ilegales y las anuló.

Es poco probable que la EEOC de la administración Trump apele el fallo.

© Just the News