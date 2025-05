El Senado confirmó a Charles Kushner como embajador en Francia

Publicado por Joaquín Núñez 20 de mayo, 2025

Charles Kushner fue confirmado como embajador en Francia y Mónaco. El filántropo y padre de Jared Kushner recibió 51 votos a favor y 46 en contra, por lo que servirá como el principal diplomático de la Administración Trump en París. Cory Booker fue el único demócrata en votar a favor de Kushner, mientras que la republicana Lisa Murkowski optó por votar en contra.

Kushner, quien hace casi dos décadas se declaró culpable de múltiples delitos, reconoció sus errores durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: "No me siento hoy aquí ante ustedes para decirles que soy una persona perfecta. No soy una persona perfecta".

"Cometí un error muy, muy, muy grave, y pagué un precio muy alto por ese error. Creo que mis errores del pasado en realidad me hacen mejor con mi juicio, mejor en mi visión de la vida, mejor en mis valores para realmente hacerme más calificado para hacer este trabajo", sumó.

Al anunciar la nominación de Kushner, el presidente Donald Trump lo describió como un "gran líder empresarial y negociador".