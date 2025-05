El "Gran y Maravilloso Proyecto de Ley" de Trump supera el primer obstáculo en la Cámara de Representantes

Publicado por Israel Duro 19 de mayo, 2025

El Gran y Maravilloso Proyecto de Ley de Donald Trump superó el primer obstáculo en la Cámara de Representantes tras un fin de semana de intensas negociaciones con los cuatro legisladores republicanos rebeldes. El Comité de Presupuesto, convocado a las 10 p.m. del domingo, dio luz verde al texto "ligeramente modificado" tras reunirse los legisladores díscolos con Mike Johnson a puerta cerrada.

El proyecto de ley debe pasar ahora el Comité de Reglas, el paso previo a su discusión en el Pleno. Allí le esperan de nuevo Chip Roy y Ralph Norman, dos de los cuatro diputados rebeldes. El propio Roy permaneció en Washington todo el fin de semana negociando con el equipo de la Casa Blanca hasta el acuerdo de mínimos que permitió a la norma dar un paso adelante.

El speaker Johnson se personó en la sala donde se veían los miembros del Comité para reunirse a puerta cerrada con los congresistas del ala dura para desbloquear la situación. Finalmente, a la hora de la votación, el texto salvó el trámite por 17 votos a 16 con cuatro sufragios conservadores con "presente".

"El proyecto de ley aún no alcanza el momento"

Tras la votación Roy emitió un comunicado explicando las claves que permitieron que el proyecto de Ley siguiera su curso parlamentario:

"Esta noche, después de mucho trabajo y compromiso durante el fin de semana, el Comité Presupuestario ha avanzado un proyecto de ley de conciliación que sienta las bases para la tan necesaria reducción de impuestos, la seguridad fronteriza e importantes reducciones y reformas del gasto. Es importante destacar que el proyecto de ley ahora avanzará los requisitos de trabajo de Medicaid y reduce la disponibilidad de futuros subsidios bajo la nueva estafa verde".

Los rebeldes piden más ajustes en Medicaid y el desmantelamiento real del New Green Deal

No obstante, el representante texano advierte de que no está todo hecho, ni mucho menos y que, de hecho "me uní a 3 de mis colegas para votar 'presente' por respeto a la Conferencia Republicana y al Presidente para avanzar en el proyecto de ley. Nos da la oportunidad de trabajar juntos esta semana para hacer el trabajo".

Según Roy, "el proyecto de ley aún no alcanza el momento - dejando que casi la mitad de los subsidios de la nueva estafa verde continúen. Además, no pone fin a la estafa del blanqueo de dinero de Medicaid ni a la perversa estructura de financiación que proporciona siete veces más dólares federales por cada dólar de gasto estatal para las personas sin discapacidad que para las vulnerables. Todo esto, en última instancia, aumenta la probabilidad de que continúen los déficits y de que los estados que no se han acogido a la expansión del Obamacare, como Texas, se expandan en el futuro. Podemos y debemos hacerlo mejor antes de aprobar el producto final".