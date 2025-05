Trump asegura que EEUU e Irán se están "acercando" a un acuerdo para evitar un conflicto mayor

Publicado por Carlos Dominguez 15 de mayo, 2025

Antes de dirigirse a las tropas estadounidenses, Donald Trump aseguró este jueves desde Catar que está cerca de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear para evitar un conflicto mayor.

"No vamos a generar polvo nuclear en Irán", dijo Trump. "Creo que nos estamos acercando tal vez a hacer un trato, sin tener que hacer eso", añadió, refiriéndose a una acción militar.

Asimismo, Trump dijo: "quiero que tengan éxito, quiero que sean un gran país. Pero no pueden tener un arma nuclear. Es muy simple. No tengo que darte 30 páginas con los detalles. Es solo una frase. No pueden tener el arma nuclear".

"Como presidente, mi prioridad es poner fin a los conflictos, no iniciarlos. Pero nunca dudaría en desplegar la fuerza estadounidense, si fuera necesario para defender a los Estados Unidos de América o sus socios", aseguró Trump en la base estadounidense de Al Udeid, en Catar.

Unas horas antes, Ali Shamjani, asesor del ayatolá Ali Jamenei, dijo en una entrevista en la cadena NBC que su país está dispuesto a aceptar restricciones de su programa nuclear a cambio del levantamiento inmediato de las sanciones estadounidenses.

Tras pasar por Arabia Saudita y después de su visita a Catar, Trump llegó este jueves a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.