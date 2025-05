Los puntos clave aprobados en el "mega proyecto" de ley fiscal

Publicado por Vanessa Vallejo 14 de mayo, 2025

Avanza en la Cámara de Representantes el mega proyecto de ley fiscal del presidente Trump que es fundamental para la agenda de los republicanos y para cumplir las promesas hechas durante la campaña presidencial. Tras una larga noche de debates, este miércoles 14 de mayo el Comité de Energía y Comercio, y el Comité de Recursos y Arbitrios, lograron aprobar partes fundamentales del proyecto que tendrá que ser votado por el pleno de la Cámara y luego deberá ir al Senado.

Recortes de gasto

El Comité de Energía y Comercio aprobó un recorte de $ 880.000 millones, la mayoría del dinero será recortado de Medicaid. Entre otras cosas, en este aspecto el proyecto planea imponer sanciones para los estados que utilicen fondos de Medicaid para cubrir a personas que ingresaron de manera ilegal. También exige a los estados que pidan requisitos de trabajo a los adultos sin hijos de entre 19 y 64 años.

Durante la discusión de estas medidas, los congresistas incluso tuvieron que lidiar con manifestantes que estuvieron durante horas afuera del edificio donde se reunía el Comité de Energía y Comercio, asegurando que los republicanos buscan recortar fondos de Medicaid. Los republicanos han dicho que su proyecto de ley solo busca reducir el despilfarro y el abuso del sistema, para de esa forma incluso destinar una mayor proporción de los recursos para el servicio de salud de las poblaciones vulnerables que realmente los necesitan.

Esta mañana el speaker de la Cámara, Mike Johnson, pidió directamente a los periodistas no distribuir lo que calificó como desinformación impulsada por los demócratas, dijo que los republicanos van a proteger Medicaid para la gente que lo merece y lo necesita, pero hay que eliminar el abuso. Johnson ha dicho en diferentes ocasiones que el programa no está creado para financiar a jóvenes que simplemente no quieren trabajar, sino para asistir a gente que de verdad lo necesita.

Aumento del techo de la deuda

El Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara aprobó elevar el límite de la deuda nacional en $ 4 billones para evitar un posible incumplimiento de pagos. Incluir este punto en el mega proyecto evitaría las tortuosas negociaciones con los demócratas para elevar el techo de la deuda.

En su propuesta el Senado había planteado un incremento de $ 5 billones. Algunos senadores republicanos argumentan que esta cifra mayor evitaría el riesgo de impago hasta después de las próximas elecciones de medio término. Queda ver si la mayoría de los senadores republicanos siguen insistiendo en un aumento de esa cifra.

De ser aprobado este punto permitiría cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno al menos hasta mediados de 2027, o incluso hasta 2028, dependiendo del crecimiento económico y el déficit.

Aumento del límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT)

El proyecto propone elevar el límite de deducción SALT de $10.000 a $ 30.000, una petición que habían hecho con fuerza los representantes de estados con altos impuestos estatales como California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. La deducción SALT (State and Local Taxes) permite a los contribuyentes deducir de sus impuestos federales los pagos realizados en impuestos a los estados.

El Comité de la Cámara aprobó incluso la aplicación retroactiva al año fiscal 2024. Este punto puede ser muy atractivo no solo para congresistas republicanos en estados demócratas sino también para los representantes demócratas moderados que también quieren aliviar la carga fiscal de sus electores.

Extensión de los recortes fiscales de 2017

El Comité de Medios y Arbitrios aprobó la extensión permanente de varios de los componentes de la ley de recortes fiscales de 2017 (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA). Entre los principales puntos se incluye la continuidad de tasas impositivas más bajas para personas físicas; la deducción estándar elevada de $ 15,000 para solteros y $ 30,000 para parejas; el crédito tributario por hijos de $2,000; y la deducción del 20% para ingresos de pequeñas empresas. También se aprobó la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras.