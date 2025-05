"Conmocionado hasta la médula": la reacción de George Clooney cuando Biden no lo reconoció

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2025

El estado cognitivo de Joe Biden durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2024 fue uno de los asuntos que estuvo en boca de la opinión pública, pese a que ciertos medios de comunicación intentaron esconder la verdad y 'maquillar' aquella narrativa. Ciertos despistes, lapsus, caídas, ..., evidenciaron aquella realidad, igual que un momento que sucedió con una estrella de Hollywood que acaba de hacerse público.

Durante un acto de recaudación de fondos con celebridades presentes -como Julia Roberts, Jimmy Kimmel o Barbra Streisand- y realizado cuando todavía aspiraba a la reelección, Biden coincidió con George Clooney, quien es identificado por prácticamente todo el mundo. Sin embargo, el expresidente no lo reconoció, algo que causó que el protagonista de la saga Ocean's Eleven o del comercial de un conocido café, entre otras producciones, quedase "conmocionado hasta la médula". Y más sabiendo que no era la primera vez que se veían.

Este instante quedó reflejado en el libro Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, escrito por Jake Tapper y Alex Thompson. En un extracto, los autores, con declaraciones de personas presentes en aquel encuentro entre Clooney y Biden y que quedaron perplejos por el momento vivido, detallaron lo sucedido.

"El presidente parecía muy disminuido, como si hubiera envejecido una década desde la última vez que Clooney lo vio, en diciembre de 2022", narraron. "Daba pasos diminutos y un ayudante parecía guiarle del brazo. [Clooney] sintió que se le formaba un nudo en el estómago".

Posteriormente, en los instantes en los que Biden comenzaba a saludar a todos los presentes, el expresidente se dirigió directamente a Clooney y le trató como si se tratase de una persona desconocida para él.

"Biden le miró y le dijo: 'Gracias por estar aquí'", continuaron las declaraciones. Entonces, un asesor presidencial le comentó a Biden quién era la persona que tenía delante y el presidente respondió de nuevo con un tono cuanto menos desconcertante: "Sí, sí. Gracias por estar aquí".

Clooney quedó "conmocionado hasta la médula"

Nada más producirse aquel momento, los testigos relataron lo sorprendente y, a la vez, preocupado que quedó el actor y productor con lo que había vivido segundos atrás.

"Clooney estaba conmocionado hasta la médula. El presidente no le había reconocido, un hombre al que conocía desde hacía años. Clooney ya había expresado antes su preocupación por la salud de Biden -un asesor de la Casa Blanca le había dicho unos meses antes que estaban trabajando para que el presidente diera pasos más largos al caminar-, pero era evidente que el problema iba mucho más allá de su forma de andar. Esto era mucho más grave", afirmaron.

De hacer campaña por él a pedirle que abandone

Clooney es fiel al Partido Demócrata y, para cambiar su voto en futuras elecciones, deberían alinearse los planetas. Por eso, el actor no dudó en apoyar a Biden, al que por entonces era el candidato rival de Donald Trump y del Partido Republicano, quedando patente, entre otros momentos o declaraciones, con aquel acto en el que el expresidente no lo reconoció.

Sin embargo, se produjo un giro de guion. Motivado por las señales de desgaste mental y físico, Clooney alzó la voz y pidió públicamente al por entonces candidato presidencial que abandonase la carrera.

"Amo a Joe Biden, pero necesitamos otro candidato. Es terrible decir esto, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas no era el mismo que el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", señaló el actor.

La petición del cineasta -a la que se adhirieron otras caras reconocibles como las de Ashley Judd, Abigail Disney o Reed Hastings- pareció ser escuchada por el propio Biden, quien acabó dando por finiquitadas sus aspiraciones y se retiró de la carrera presidencial.

Tras la marcha de Biden, Clooney no abandonó su línea editorial y brindó su apoyo a la sucesora del expresidente, Kamala Harris, quien fue la gran protagonista de la tragedia del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.