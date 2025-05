"Nos jodi* por completo”: los asesores de Kamala Harris responsabilizaron a Biden por el regreso de Trump a la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de mayo, 2025

El diario The Guardian destacó este martes que varios de los asesores que trabajaron con la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante su campaña presidencial han culpado al expresidente demócrata Joe Biden de la derrota de Harris frente al presidente Donald Trump en el 2024. Las acusaciones contra Biden se abordaron en profundidad en el próximo libro del periodista de CNN Jake Tapper y el periodista de Axios Alex Thompson, titulado “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (“Pecado original: la decadencia del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de postularse de nuevo”).

De acuerdo con lo publicado por el medio británico, varias personas cercanas a la exvicepresidenta señalaron que el expresidente fue el máximo responsable de que Trump regresara a la Casa Blanca. En el libro, el director de la campaña presidencial de Barack Obama en el 2008, David Plouffe, le comentó a Thompson y Tapper que Biden “nos Jodi* por completo” al mantenerse en la contienda electoral hasta julio del 2024, dejando a Harris con solo 107 días para armar su campaña presidencial. De acuerdo con lo publicado por The Guardian, Plouffe detalló que la campaña fue una “pesadilla”.

“Le robó una elección al Partido Demócrata”

En otra parte de su artículo, el medio británico reveló que, de acuerdo con lo mencionado en el libro, Plouffe recibió numerosas llamadas de donantes que se mostraron preocupados por la forma de hablar y caminar de Biden, destacando que cada vez que ellos se comunicaban con la Casa Blanca y con los asesores del expresidente para saber si estaba en las condiciones necesarias para continuar con su campaña presidencial, todos decían que Biden estaba bien. Otras personas que formaron parte de la campaña de Harris también le revelaron a Thompson y Tapper que “[La campaña de 2024] fue una abominación. Le robó una elección al Partido Demócrata; se la robó al pueblo estadounidense”.

Otro de los principales asesores, y quien decidió no revelar su identidad al haber trabajado en la Administración Biden y haber renunciado por su decisión de buscar la reelección, señaló: “Intentamos protegerlo incluso de su propio equipo, por lo que muchas personas no se dieron cuenta de la magnitud de su deterioro desde 2023. Amo a Joe Biden. En cuanto a decencia, hay pocos en la política como él. Aun así, fue una falta de responsabilidad hacia el país y hacia el partido que su familia y asesores le permitieran postularse de nuevo”.