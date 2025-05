Trump retiró la nominación de Janette Nesheiwat como directora general de Salud y la reemplazó por Casey Means

Publicado por Joaquín Núñez 7 de mayo, 2025

Donald Trump retiró la nominación de Janette Nesheiwat para directora general de Salud y la reemplazó por la Dra. Casey Means, especialista en nutrición para prevenir enfermedades crónicas. El presidente realizó el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde también aclaró que buscará otro puesto para Nesheiwat dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Trump nominó inicialmente a Nesheiwat en abril de este año, remarcando su "compromiso inquebrantable con salvar y tratar miles de vidas estadounidenses". Sin embargo, su elección no tardó en atraer polémica. Desde CBS News cuestionaron sus credenciales al señalar que se había graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Americana del Caribe, y no de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arkansas.

En este contexto, y aunque el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado tenía prevista la audiencia de confirmación de Nesheiwat para esta semana, el presidente anunció que retiraría su nominación.

"Me complace anunciar que el Dr. Casey Means, será nominado como nuestro próximo Cirujano General de los Estados Unidos de América. Casey tiene unas credenciales 'MAHA' impecables, y trabajará estrechamente con nuestro maravilloso secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., para asegurar una implementación exitosa de nuestra agenda con el fin de revertir la epidemia de enfermedades crónicas, y asegurar una gran salud, en el futuro, para TODOS los estadounidenses", expresó.

A su vez, Trump adelantó que buscará otro rol para Nesheiwat, quien por años ofició como colaboradora médica de Fox News, dentro del HHS.

"Sus logros académicos, junto con el trabajo de su vida, son absolutamente excepcionales. La Dra. Casey Means tiene el potencial para ser una de las mejores Cirujanas Generales de la Historia de los Estados Unidos. ¡Enhorabuena a Casey! El Secretario Kennedy espera con interés trabajar con la Dra. Janette Nesheiwat en otra capacidad en el HHS. Gracias por su atención a este asunto", añadió el presidente.

La elección de la Means fue celebrada en las redes sociales por Donald Trump Jr., Benny Johnson, Robert Malone y Rob Schneider, entre otros. En sus diversas apariciones en medios de comunicación, la nueva nominada de Trump ha reiterado la necesidad de derrotar la epidemia de enfermedades crónicas.

"En Estados Unidos se está destruyendo la sanidad, de lo que realmente no hablamos, porque no es rentable curar en este país. Es rentable mantener a la gente enferma y luego drogarla, cortarla y facturarle, que es lo que aprendemos a hacer. Lo que tenemos aquí es una crisis de desconexión", aseguró durante su aparición en el programa 'Real Time with Bill Maher' de HBO.