Tom Homan confronta a Alexandria Ocasio-Cortez por su webinar sobre los inmigrantes

Publicado por Agustina Blanco 7 de mayo, 2025

El zar fronterizo de la Administración Trump, Tom Homan, respondió con dureza a la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), durante una entrevista en el programa The Ingraham Angle con Laura Ingraham el martes.

Homan advirtió que las acciones de Ocasio-Cortez, quien organizó un webinar “Conozca sus derechos” en febrero para asesorar a migrantes sobre cómo enfrentar encuentros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), equivalen a enseñarles “cómo ser procesados” al evadir órdenes judiciales de deportación.

“Me alegra poder vivir en su mente sin pagar alquiler todos los días, pero todos sabemos exactamente lo que está haciendo”, afirmó Homan, acusando a Ocasio-Cortez de “educar a los peores de los peores” sobre cómo evadir a las autoridades.

Según Homan, las instrucciones de AOC, que incluyen recomendar a los migrantes solicitar órdenes judiciales, grabar búsquedas y diferenciar entre tipos de órdenes de ICE, buscan obstaculizar las deportaciones ordenadas por jueces federales.

“Es ilegal no cumplir esa orden”, subrayó, citando el Título 8, Código de los Estados Unidos 1253, que entra en vigor el 7 de mayo y prohíbe acciones para eludir órdenes de deportación.

El conflicto



El conflicto se intensificó tras un evento en un ayuntamiento en Queens el viernes pasado, donde Ocasio-Cortez desafió a Homan. Respondiendo a sus amenazas de referirla al Departamento de Justicia (DOJ) por supuestamente impedir las operaciones de ICE.

En esa línea, AOC declaró: “Tom Homan dijo que me iba a remitir al Departamento de Justicia porque estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión para informar a la gente sobre sus protecciones constitucionales. A eso respondo: ¡Vengan por mí! ¿Parece que me importa?”. Añadió que no hay nada ilegal en su webinar y que, si intentan criminalizarlo, “pueden venir a buscarme”.

Homan, por su parte, prometió procesamientos penales para quienes obstaculicen las deportaciones, asegurando que a partir del miércoles, ICE intensificará sus esfuerzos.

“Se acabó el juego. Vamos a buscar estas amenazas a la seguridad pública y las vamos a eliminar de las calles de Nueva York y de todas las demás ciudades santuario”, afirmó.

Anunció, además, que triplicarán la presencia de agentes en ‘ciudades santuario’, arrestando a individuos en cárceles, comunidades o lugares de trabajo si es necesario.

“Estamos eliminando estas amenazas a la seguridad pública de las calles con su ayuda o sin su ayuda”, sentenció el zar fronterizo de la Administración Trump.