Trump amenaza con demandar al 'The New York Times': "Es vital que estos mentirosos rindan cuentas"

Sede del 'The New York Times'

Publicado por Alejandro Baños 30 de abril, 2025

Donald Trump advirtió al The New York Times con llevarlo a los tribunales por la cobertura que realizó de la demanda que emprendió el presidente contra Paramount y CBS por la entrevista que le hicieron a la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en octubre de 2024 en el programa 60 Minutes.

El republicano calificó la labor del The New York Times de "comportamiento probablemente ilegal", por lo que, según opinó, deben rendir cuentas por ello ante la Justicia.

"El fracasado The New York Times, que es fake news tanto en la redacción como en las encuestas, afirma que 'la gente' dijo que el caso [la demanda contra Paramount y CBS] carece de fundamento. No lo dicen en serio, simplemente tienen un caso no curable de 'Síndrome de Enajenación de Trump', posiblemente hasta el punto de que la interjección del Times les hace responsables de interferencia ilegítima, incluso en Elecciones, que estamos estudiando intensamente (...) Nada como esto, la creación ilegal de una respuesta para un candidato presidencial, se ha hecho antes, tienen que pagar un precio por ello, y el Times también debe estar en el gancho por su comportamiento probablemente ilegal. Es vital que estos mentirosos y estafadores rindan cuentas", escribió Trump en Truth Social.

En las últimas horas, la junta directiva de Paramount Global allanó el camino para llegar a un posible acuerdo extrajudicial en la demanda de 20.000 millones de dólares presentada por Trump contra CBS.

El presidente emprendió acciones legales con el medio de comunicación -y contra su matriz- al acusarlos de querer beneficiar la imagen de Harris durante la campaña electoral, editando de manera engañosa una entrevista que le hizo el programa 60 Minutes a la excandidata presidencial demócrata y exvicepresidenta.

Ese pacto extrajudicial al que quiere llegar Paramount con Trump incluye una cuantía económica que no se reveló por el momento.

Por su parte, el presidente afirmó que el caso que inició contra Paramount, CBS y 60 Minutes es un "verdadero éxito".