La Ley Riley Gaines se convierte en ley de Georgia diseñada para proteger el deporte femenino

(The Center Square) - El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó el lunes una serie de proyectos de ley sobre educación, incluida la Ley Riley Gaines de 2025 diseñada para proteger los deportes femeninos.

El proyecto de ley 1 del Senado, prohíbe que hombres y mujeres compitan en equipos designados para el género opuesto, informó la oficina del gobernador en un comunicado. También exige que los baños y vestuarios que puedan ser utilizados por más de un estudiante estén limitados a un solo género.

La legislación está en línea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada "Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos". Más de la mitad de los estados de Estados Unidos tienen legislaciones similares, muchas de ellas con el nombre de Gaines.

Otros proyectos de ley de educación firmados incluyen uno que proporciona subvenciones financieras como incentivos a las juntas locales de educación para aprobar peticiones de escuelas chárter y prohibir que los sistemas escolares intenten injustamente cerrar escuelas chárter.

"Como padres de tres hijas, Marty y yo sabemos lo importante que es mantener a nuestros hijos seguros y darles el mejor comienzo posible en la vida", dijo Kemp en un comunicado. "Las niñas no deberían tener que compartir un campo de juego, un baño o un vestuario con los niños y viceversa, y la legislación de sentido común que he firmado hoy trata de lo que es justo y seguro para nuestros hijos".

"Quiero dar las gracias a los miembros de la Asamblea General por anteponer el bienestar de nuestros alumnos a la política. Como Marty y yo, quieren proteger a sus hijas e hijos, quieren que crezcan y compitan en un entorno justo, y quieren que sus hijos sepan que las agendas políticas no dictarán sus vidas."

La Ley Riley Gaines lleva el nombre de la ex nadadora All-American de la Universidad de Kentucky que ha defendido la causa de mantener a los varones fuera de los deportes femeninos. Fue en los Campeonatos de la NCAA de 2022 en Atlanta, organizados por Georgia Tech, donde un nadador de Pennsylvania que había pasado tres años en el equipo masculino derrotó a Gaines y a otras nadadoras, lo que desencadenó múltiples litigios -y la lucha para proteger los espacios de las mujeres-.

"Tres años después de que yo, y docenas de otras atletas femeninas de la División I, nos viéramos obligadas a competir contra un hombre en una piscina de Georgia, la Ley Riley Gaines de 2025 ya es ley", dijo Gaines en un comunicado el lunes. "Es el honor de toda una vida saber que nuestras historias ayudan a arrojar luz sobre un grave problema de ideología de género rampante que significa que las mujeres son víctimas de discriminación sexual facilitada por el Gobierno".

GLAAD, una organización sin ánimo de lucro centrada en la defensa de los queer y el cambio cultural, critica la legislación de Georgia.

"Todos los estudiantes, independientemente de su identidad de género, deben tener acceso a practicar deportes escolares en un ambiente seguro donde puedan aprender y prosperar", dijo la directora ejecutiva Sarah Kate Ellis en un comunicado el lunes. "Con la aprobación de esta legislación discriminatoria, los legisladores de Georgia han hecho injustamente y sin fundamento que sea más difícil para los estudiantes transgénero experimentar las mismas lecciones que los deportes ofrecen a todos los jóvenes, y han puesto peligrosamente un objetivo en las niñas cisgénero que no encajan perfectamente en las expectativas sociales de género."

La legislación fue patrocinada por el senador Greg Dolezal y llevada a la Cámara por el representante Josh Bonner. Era una prioridad legislativa tanto para el presidente de la Cámara Jon Burns como para el vicegobernador Burt Jones.

"Hoy, la Asamblea General afirmó nuestro compromiso permanente y de larga data con la seguridad, el éxito y el bienestar de los niños de Georgia", dijo Burns. "Nuestros niños son nuestro futuro, y su futuro comienza en nuestro sistema educativo. Es por eso que asegurar nuestras aulas, el fortalecimiento de la seguridad escolar, y aumentar el acceso a la salud mental para nuestros estudiantes era una prioridad para la Cámara de este período de sesiones, y eso es exactamente lo que HB268 logra. La Cámara también tomó una posición para restaurar el sentido común y la equidad para las mujeres atletas mediante la defensa de la Ley Riley Gaines. Gracias a las protecciones establecidas por esta legislación, las atletas femeninas aquí en Georgia nunca se verán obligadas a enfrentarse a un hombre biológico en la cancha, en el campo o en el vestuario".

También firmado por Kemp:

Estas medidas se suman a las múltiples rondas de subvenciones para la seguridad escolar previstas en años anteriores, a la financiación anualizada de las subvenciones para la seguridad escolar y a la legislación que exige que las escuelas realicen auditorías de seguridad.

Este artículo ha sido escrito por David Beasley | The Center Square para Just The News.