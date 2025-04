Tom Homan, zar fronterizo de Trump, advierte a los inmigrantes ilegales: “No pueden esconderse de ICE”

Publicado por Agustina Blanco 28 de abril, 2025

El lunes, Tom Homan, designado por el presidente Donald Trump como zar fronterizo, emitió una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, subrayando la intensificación de la agenda de deportaciones masivas de la Administración.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Homan declaró: “Si eres un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, este mensaje es para ti: no puedes esconderte de ICE. Te estamos buscando activamente”.

La declaración se produjo un día antes de que Trump marcara sus primeros 100 días en el cargo, un hito que la Casa Blanca conmemoró con la exhibición de 100 carteles en el jardín de la Casa Blanca, destacando a los “peores inmigrantes ilegales arrestados” durante este período, según la Administración.

Homan enfatizó que la inmigración ilegal tiene consecuencias significativas para la seguridad pública. “La inmigración ilegal no es un delito sin víctimas”, afirmó. “Por eso, cada persona enferma que rescatamos de las calles, especialmente los violadores de menores, hace que este país sea mucho más seguro. Cada inmigrante ilegal que arrestamos, una amenaza a la seguridad pública, uno a uno, hace que este país sea más seguro”.

El zar fronterizo señaló que aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes indocumentados en el país tienen órdenes de deportación pendientes, pero permanecen en territorio estadounidense. Homan, además, advirtió que estos individuos enfrentarán procesos judiciales por no acatar las órdenes de salida. “No se equivoquen, si están en el país ilegalmente y no cumplen con la ley, los procesaremos. Irán a la cárcel y luego los deportaremos”, afirmó.

Una advertencia al poder judicial



Homan extendió su advertencia a jueces y funcionarios electos que, según él, protegen activamente a inmigrantes indocumentados de la deportación. “Procesaremos agresivamente, de acuerdo con la ley vigente desde hace mucho tiempo, a aquellos extranjeros que no quieran o se nieguen a partir, o que tomen otras medidas relacionadas destinadas a obstaculizar la deportación”, declaró.

Del mismo modo, la fiscal general, Pam Bondi la semana pasada también advirtió a los jueces que colaboran con los inmigrantes ilegales, como fue el caso de la juez federal de Wisconsin, donde la mandataria republicana señaló: “Nadie está por encima de la ley.”