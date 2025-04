Dick Durbin confirma que no se presentará a la reelección en 2026

Publicado por Alejandro Baños 23 de abril, 2025

El senador y líder adjunto del Partido Demócrata en el Senado, Dick Durbin (Illinois), anunció este miércoles que no optará a la reelección en 2026.

De este modo, Durbin pone fin a su trayectoria en la Cámara Alta, donde habrá permanecido tres décadas cuando termine su mandato. Tiene 80 años.

"La decisión de presentarme o no a la reelección no ha sido fácil. Realmente amo el trabajo de ser senador de los Estados Unidos. Pero en mi corazón, sé que ha llegado el momento de pasar la antorcha. Por eso, anuncio hoy que no me presentaré a la reelección al final de mi mandato", dijo Durbin a través de una publicación en redes sociales, que acompañó con un video de despedida.

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, fue el primero en reaccionar al anuncio de Durbin, a quien consideró como un "querido amigo".

"Dick Durbin ha sido algo más que un colega: ha sido un compañero de confianza, una de las voces más respetadas del Senado durante décadas, mi querido amigo y, por supuesto, mi antiguo compañero de piso", señaló Schumer.

Antes de tomar asiento en el Senado, Durbin defendió al distrito 20 de Illinois en la Cámara de Representantes entre 1983 y 1997.

Se casó en 1967 y tiene tres hijos.