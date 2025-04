Un juez bloquea el desmantelamiento de Voice of America y ordena volver a contratar a los empleados rescindidos

Un juez federal bloqueó el cierre de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), grupo que aglomeraba diferentes medios y transmisiones gubernamentales como Voice of America, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks. En su fallo, Royce Lamberth le ordenó a la Casa Blanca "tomar todas las medidas necesarias" para restituir a los empleados y contratistas, como así también reanudar las transmisiones.

El caso más llamativo fue el de Voice of America, medio gubernamental que fue catalogado por Donald Trump como "propaganda radical". Luego de poner a Kari Lake como consejera especial de (USAGM), cerró el citado medio mediante una orden ejecutiva firmada el 14 de marzo.

Sin embargo, el juez Lamberth falló en favor de Michael Abramowitz, exdirector del medio, quien había presentado una demanda cuestionando la legalidad del cierre. De acuerdo con su fallo, el Congreso autorizó la financiación para proporcionar una fuente de noticias “precisa, objetiva y completa" para otros países. Su decisión bloqueó de forma indefinida el cierre del medio de noticias financiado por el gobierno y los servicios de noticias afiliados.

"En resumen, los demandados no tenían ningún método o enfoque para cerrar USAGM que este tribunal pueda discernir. Tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar USAGM, sin tener en cuenta sus funciones estatutarias o constitucionales requeridas por el lenguaje claro de la OE, y sin tener en cuenta el daño infligido a los empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación de todo el mundo", añadió Lamberth.

Abramowitz presentó la demanda en Washington DC a finales de marzo. Al igual que el resto de los empleados, fue despedido o puesto en licencia administrativa por la nueva gestión. Justificó su posición con la Ley de Radiodifusión Internacional firmada de 1994, la cual prohíbe a los funcionarios intervenir con el objetivo del medio.

“Cerrar Voice of America sería una herida autoinfligida incalculable para Estados Unidos y privaría al país de un activo invaluable”, escribió en su momento. Fue una de las pocas demandas que se presentaron para disputar el cierre de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales.

Trump contra Voice of America

Apenas un día después de firmar la orden ejecutiva que decretó el cierre de Voice of America, desde la Casa Blanca publicaron un punteo con las acciones más cuestionables del medio de comunicación en los últimos años.

Remarcaron principalmente el sesgo ideológico de la agencia y cómo influía en los temas elegidos para la cobertura.

​"He monitoreado la burocracia de la agencia junto con muchos de sus reporteros y he llegado a la conclusión de que se ha convertido esencialmente en una operación deshonesta y llena de arrogancia, que a menudo refleja un sesgo izquierdista alineado con los medios nacionales partidistas. Ha buscado eludir la responsabilidad por violaciones de los estándares periodísticos y mala gestión", señaló al respecto Dan Robinson, quien trabajó en Voice of America por 34 años.