La Corte Suprema falla a favor de extender plazos de salida voluntaria para inmigrantes ilegales en un caso de inmigración

Publicado por Agustina Blanco 22 de abril, 2025

En un fallo de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el martes que los plazos de salida voluntaria para ciertos inmigrantes, establecidos en 60 días, deben extenderse al siguiente día hábil si caen en un fin de semana o feriado legal.

El juez Neil Gorsuch escribió la opinión mayoritaria en el caso ‘Monsalvo Velazquez contra Bondi’, acompañado por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Este fallo revoca decisiones previas del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El caso se centró en la interpretación de los plazos de "salida voluntaria", un mecanismo que permite a inmigrantes considerados de "buen carácter moral" salir de Estados Unidos por sus propios medios dentro de un período de 60 días.

La Corte dictaminó que, siguiendo prácticas administrativas de larga data, el plazo debe ajustarse para excluir fines de semana y feriados legales. Gorsuch destacó que esta interpretación está en línea con regulaciones migratorias establecidas desde al menos la década de 1950, las cuales excluyen sábados, domingos y feriados al calcular plazos.

Además, señaló que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, aprobada por el Congreso, adopta la misma lógica.

"Cuando el Congreso adopta una nueva ley en el contexto de una 'construcción administrativa de larga data', la Corte generalmente presume que la nueva disposición funciona en armonía con lo que existía antes", escribió Gorsuch en la opinión mayoritaria.

El fallo beneficia directamente a Monsalvo Velázquez, un residente de Colorado de 32 años que enfrentaba la deportación en 2019.

Aunque el caso se centra en aspectos técnicos de los procedimientos de inmigración, la decisión podría ser indicativa del enfoque de la Corte Suprema ante una serie de casos de inmigración que se avecinan, incluyendo aquellos relacionados con las protecciones del debido proceso para migrantes y las órdenes judiciales contra la prohibición de la ciudadanía por nacimiento propuesta por el presidente Donald Trump.

Diferencia de opiniones



Sin embargo, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett presentaron opiniones disidentes, argumentando que la Corte carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre el caso.

En una disidencia separada, el juez Alito afirmó que el plazo de 60 días es claro y debería incluir fines de semana. "Siempre habrá un extranjero pro se comprensivo que llegue un día o dos tarde", escribió Alito, añadiendo “A menos que el Tribunal esté dispuesto a extender el plazo legal indefinidamente, presumiblemente se vería obligado a decir en tales casos que un día de retraso es simplemente una lástima" y señaló: "la simpatía hacia el peticionario no puede justificar la decisión del Tribunal".

Por su parte, el presidente Donald Trump, señaló en un mensaje en Truth Social: "Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer: expulsar a los criminales de nuestro país, pero los tribunales no parecen querer que lo haga. Mi equipo es fantástico y hace un trabajo increíble; sin embargo, se ven obstaculizados a cada paso, incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que respeto mucho, pero que aparentemente no quiere que envíe a criminales violentos y terroristas de regreso a Venezuela, ni a ningún otro país, de hecho: ¡personas que llegaron aquí ilegalmente!".

Este fallo, emitido a pocas semanas de que la Corte escuche argumentos orales el 15 de mayo sobre el intento de la Administración Republicana de eliminar la ciudadanía por nacimiento, señala las divisiones dentro del tribunal y su enfoque en cuestiones migratorias.