Newsom, crítico con el Partido Demócrata: "No sé qué es el partido"

22 de abril, 2025

El 5 de noviembre de 2024, los votantes hablaron y castigaron en las urnas al Partido Demócrata, que perdió la Casa Blanca y el Senado y que no consiguió arrebatarle la mayoría en la Cámara de Representantes a sus rivales republicanos. Casi medio año después, continúan ausentes las respuestas a preguntas internas que esclareciesen aquel revés. Por ello, una voz autorizada del partido como es la de Gavin Newsom ha cuestionado esa falta de análisis y de autocrítica.

El gobernador de California ofreció una entrevista a The Hill en la que habló sobre el estado actual del Partido Demócrata, al que atribuye una falta de identidad, y sobre por qué todavía no se han reunido los principales dirigentes del partido para encontrar las razones de su derrota electoral.

"No hemos hecho un análisis forense de lo que ha ido mal y punto. No lo creo, lo sé. Quiero decir, en la medida en que soy marginalmente parte de este partido, represento al estado más grande que 21 poblaciones estatales juntas, y puedo asegurarle que no ha habido una discusión de partido que yo conozca que haya incluido al estado de California", señaló Newsom.

"Si no se aprenden las lecciones del pasado, se repetirán. El hecho de que ni siquiera estemos haciendo pruebas de estrés sobre qué demonios acaba de pasar y estemos teniendo una conversación forense honesta", añadió el gobernador de California.

También tuvo que hablar sobre Kamala Harris. Al ser preguntado por el grado de culpabilidad de la excandidata en la hecatombe electoral demócrata, el gobernador de California señaló que "tendría dificultades para responder a eso". "Creo que sería injusto al responder a eso", agregó.

Newsom, perplejo con el Partido Demócrata

Respecto a cómo ve, en estos momentos, al Partido Demócrata, Newsom no dudó en afirmar hacer pública su perplejidad por no saber quién está realmente al mando o hacia dónde se dirige, si una posición más centrista o a una rama más extremista.

"No sé qué es el partido. Todavía estoy luchando con eso", dijo.

En relación con esa vertiente más radical que podría estar adoptando el Partido Demócrata con figuras como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) -quien ya ha celebrado algún mitin por su cuenta-, Newsom aplaudió que las diferentes sensibilidades políticas internas que hay salgan al escenario.

"Es genial. Cumple con el momento. Cumple con el zeitgeist, la energía. Es lo que la gente quiere", señaló.

Newsom no podrá continuar siendo gobernador de California más allá de enero de 2027, debido a las normas estatales de California, que solo permiten dos mandatos consecutivos. Su nombre es uno de los que suenan con más fuerza para ser el próximo líder del Partido Demócrata, su próximo candidato presidencial. De hecho, no es ninguna novedad, ya que, cuando Joe Biden renunció a seguir en la carrera antes de las votaciones de noviembre, fue uno de los que figuraban en la lista de sustitutos para medirse a Donald Trump.