Trump le respondió a la Corte Suprema luego de que bloqueara la deportación de supuestos pandilleros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Publicado por Joaquín Núñez 21 de abril, 2025

Donald Trump le respondió a la Corte Suprema de Justicia luego de que bloqueara la deportación de supuestos pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El presidente se expresó en Truth Social sobre las recientes trabas judiciales a la implementación de su agenda, sobre todo en lo que respecta a cuestiones migratorias, asegurando que están "intimidados por la izquierda radical".

El pasado sábado, el máximo tribunal del país suspendió la deportación de un grupo de supuestos pandilleros venezolanos, quienes iban a ser trasladados desde Texas a una prisión en El Salvador. ""Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la presunta clase de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal", expresaron los jueces en un fallo que no llevó firma. Clarence Thomas y Samuel Alito fueron los únicos en discrepar públicamente.

En este contexto, el presidente se mostró frustrado por la decisión, alegando que tanto la Corte Suprema como muchos tribunales de primera instancia están "jugando a ser árbitros".

"Estoy haciendo aquello para lo que me eligieron, expulsar a los criminales de nuestro país, pero parece que los tribunales no quieren que lo haga. Mi equipo es fantástico, haciendo un trabajo increíble, sin embargo, están siendo obstaculizados en todo momento, incluso por el Tribunal Supremo de EE.UU., por el que tengo un gran respeto, pero que al parecer no quiere que envíe a los criminales violentos y terroristas de vuelta a Venezuela, o cualquier otro país, para el caso - ¡Gente que vino aquí ilegalmente!", expresó el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Si no sacamos a estos criminales de nuestro país, ya no vamos a tener País. No podemos juzgar a todo el mundo, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años. Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de ilegales que estamos echando del país. Tal cosa no es posible de hacer. En qué ridícula situación nos encontramos. ¡MAKE AMERICA GREAT AGAIN!", sentenció.

A mediados de marzo, Trump tuvo un cruce con John Roberts, presidente de la Corte Suprema, quien se mostró a disgusto por las declaraciones del republicano sobre destituir algunos jueces de distrito.

"Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelación existe para ese propósito", señaló Roberts, quien rara vez suele emitir declaraciones públicas.

Esta intervención le valió críticas de muchas voces conservadoras de peso, entre ellas las de Charlie Kirk, Newt Gingrich y Mike Flynn, entre otros.