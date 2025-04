Arizona: Hobbs se opone a la colaboración entre autoridades estatales y federales para asuntos migratorios

Publicado por Alejandro Baños 21 de abril, 2025

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs (Partido Demócrata), vetó un proyecto de ley promocionado por el Partido Republicano estatal con el que se obligaba a las fuerzas de seguridad locales y estatales a trabajar y cooperar con las federales en materia de inmigración.

Hobbs argumentó su decisión con que han de ser los ciudadanos de Arizona los que decidan "qué es lo mejor" para su estado, y no los políticos, refiriéndose a que las órdenes sobre iniciativas de esta índole no se emitan desde la Administración Trump.

"Los arizonenses, y no los políticos de Washington, D. C., deben decidir qué es lo mejor para Arizona. Seguiré colaborando con el gobierno federal para lograr una verdadera seguridad fronteriza, pero no debemos obligar a los funcionarios estatales y locales a seguir las órdenes de Washington, D. C.", escribió Hobbs en una carta enviada al presidente del Senado estatal, Warren Petersen.

De haber salido adelante, el proyecto de ley -SB 1164- habría habilitado a la Administración Trump dar órdenes a las autoridades estatales y locales para que retuviesen a inmigrantes ilegales hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pasaran a hacerse cargo de la custodia de los mismos.

El Partido Demócrata de Arizona celebró la decisión de Hobbs, que dijo que lo único que provocaría esta política es "la elaboración de perfiles raciales, sembrar la división y el miedo".

Por su parte, los republicanos -a través de Petersen, principal promotor del proyecto de ley- dijeron que el objetivo de la norma era ser "un socio y no un obstáculo" de la Administración Trump para terminar con la crisis migratoria en uno de los estados más afectados por esta causa.