17 de abril, 2025

Víctor Ávila, exagente especial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), analizó el caso del inmigrante Kilmar Ábrego García. En diálogo con Karina Yapor para Voz News, Ávila evaluó la situación judicial del salvadoreño y criticó al senador demócrata Chris Van Hollen, quien viajó al país centroamericano para impulsar su regreso a Estados Unidos.

"A los demócratas se les están olvidando muchas cosas, o las quieren ignorar. Aparte de tener la orden de deportación, de ser miembro de Mara Salvatrucha (M-13), dos cosas que son constantes para ser deportado, estaba en Estados Unidos ilegalmente. Y no sé por qué no quieren entender las leyes de inmigración", comenzó el exagente.

"Está el Departamento de Justicia diciendo que es miembro de M-13, hasta un juez anterior, inclusive El Salvador está diciendo que es miembro de este grupo, entonces lo que está pasando aquí es que la izquierda y los demócratas le están creyendo a él y a la familia que dicen que no es miembro. Si no fuera miembro, entonces ¿por qué está temiendo en regresar a El Salvador?", sumó.

Sobre la visita del senador Hollen de Maryland a El Salvador, Ávila dijo que debería estar enfocado "en las víctimas" de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales.

Por último, Ávila se apegó de la ley para pronosticar el desenlace del caso de Ábrego: "No sé por qué no entienden que esta no persona nunca va a regresar a los Estados Unidos porque no está documentado".

