¿Es Steve Witkoff el enviado de Trump que Medio Oriente necesita?

Publicado por Leandro Fleischer 11 de abril, 2025

Steve Witkoff es un empresario inmobiliario estadounidense, nacido en 1957 en el Bronx, Nueva York, en una familia judía. Fundador del Witkoff Group en 1997, ha construido una carrera exitosa en el sector inmobiliario, liderando el desarrollo y financiamiento de varias propiedades en Estados Unidos y a nivel internacional.

Su relación con Donald Trump, que data de hace casi cuatro décadas, comenzó de manera anecdótica cuando pagó un sándwich de jamón y queso para el actual presidente estadounidense en una cafetería.

Esta conexión personal lo llevó a ser nombrado por Trump como enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente tras su reelección en 2024, un cargo que asumió oficialmente después de la toma de posesión el 20 de enero de 2025, según anunció la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Witkoff carece de experiencia diplomática formal, lo que lo distingue de los enviados tradicionales. Antes de este rol, fue un aliado clave de Trump, donando más de dos millones de dólares durante la última década a diversas causas políticas del actual mandatario estadounidense y se asoció con él en la empresa de criptomonedas de la familia del presidente, World Liberty Financial, y, por supuesto, participando activamente en eventos del Partido Republicano.

Su perfil como negociador se destacó en enero de 2025, cuando desempeñó un papel crucial en la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para aceptar un acuerdo de alto el fuego con Hamás, que incluía el regreso de rehenes a Israel a cambio de la liberación de terroristas palestinos.

Razones por las que no lo quieren en Israel



En Israel, Witkoff ha generado rechazo entre ciertos sectores, particularmente entre los círculos cercanos a Netanyahu y la derecha dura. Una de las principales razones es su enfoque al tratar de racionalizar a Hamás, indicaron medios israelíes que citaron a fuentes del Likud, el partido de Netanyahu.

En una entrevista con el presentador Tucker Carlson, Witkoff sugirió que es necesario entender lo que Hamás quiere y explorar qué se le puede ofrecer. También mencionó que las acciones de Netanyahu en Gaza iban en contra de la opinión pública de Israel, señalando que la población deseaba el regreso de los rehenes.

Esta percepción se vio reforzada tras su propuesta de un "puente" en marzo de 2025 para extender el alto el fuego, que Israel aceptó pero que Hamás rechazó, llevando a la reanudación de los combates.

Además, su insistencia en evitar un enfrentamiento directo con Hamás y su énfasis en la desmilitarización en lugar de la eliminación total del grupo han sido puntos de fricción.

Algunos en Israel consideran que prefiere proyectar una imagen de pacificador en lugar de poner el énfasis en las necesidades de seguridad del Estado judío.

Además, según informes, Witkoff llegó a presionar a Netanyahu con mensajes duros para que cediera en las negociaciones, lo que alimentó la desconfianza hacia él.

"Witkoff no es un diplomático. No habla como un diplomático, no le interesan los modales ni los protocolos diplomáticos", dijo una fuente cercana al asunto al periódico israelí Haaretz.

Otra fuente afirmó al Canal 12 de Israel apuntó contra Witkoff y el ministro de Asuntos Estratégicos israelí Ron Dermer.

“El eje Dermer-Whitkoff fracasó. Se necesitan profesionales que actúen con rapidez y respondan velozmente a los acontecimientos, sin perder el tiempo. El entendimiento con Trump por sí solo no alcanza”, señaló.

Witkoff limpia la imagen de Qatar



Su relación amistosa con Qatar, un país que alberga a líderes de Hamás y está señalado por apoyar al terrorismo islámico a nivel global pero que a su vez ha sido un mediador clave en las negociaciones respecto de la guerra en Gaza, ha sido señalada como problemática.

Durante su aparición en el podcast de Tucker Carlson, expresó opiniones favorables hacia Qatar y sugirió que Hamás no es una entidad ideológicamente inflexible.

Respecto de los qataríes, expresó: “Son gente buena y decente. Lo que quieren es una mediación efectiva que conduzca a la paz (...) son una nación pequeña y quieren ser reconocidos como pacificadores”.

“Es una nación musulmana. En el pasado, han tenido algunas opiniones un poco más radicales desde una perspectiva islamista que hoy, pero se ha moderado bastante. No cabe duda de que son aliados de Estados Unidos”, agregó.

El escándalo del hotel comprado por Qatar al Grupo Witkoff

La Autoridad de Inversiones de Qatar adquirió en 2023 el Hotel Park Lane en Central Park South, Nueva York, por 623 millones de dólares, al Grupo Witkoff según informó PincusCo.

Witkoff compró el hotel en 2013 por 654 millones de dólares con la intención de convertir la mayoría de sus aproximadamente 600 habitaciones en condominios de lujo. Pero en 2016, él y sus socios concluyeron que el mercado del grupo de rascacielos de Manhattan Billionaires’ Row se había saturado, por lo que dejaron en pausa el asunto, indicó el portal de noticias del mercado inmobiliario TheRealDeal.

Unos meses después, la desarrolladora china Greenland Group compró el 41% del proyecto a Kuwait Strategic Investors, por lo que parecía volver a encaminarse.

Sin embargo, después de que se cerrara el acuerdo, el Departamento de Justicia de EEUU presentó una demanda para confiscar el hotel como parte de su investigación contra el empresario malasio Jho Low, quien era miembro del grupo propietario del hotel, tras ser acusado de robar 4.000 millones de dólares a Mubadala Investment Company, un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, agregó TheRealDeal.