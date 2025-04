Trump sanciona a entidades que colaboran con Irán en el desarrollo de su programa nuclear

Publicado por Alejandro Baños 9 de abril, 2025

Horas después de conocerse que Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán este sábado, la Administración Trump ha impuesto nuevas sanciones a diferentes entidades e individuos que colaboran con el régimen en el desarrollo de su programa nuclear.

Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agencia integrada en el Departamento del Tesoro (USDT), ha sido la encargada de penalizar a cinco entidades y a una persona que fabrican y venden tecnología necesaria para el desarrollo de armamento nuclear a las entidades del régimen Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) y Compañía de Tecnología de Centrifugación de Irán (TESA).

"La temeraria búsqueda de armas nucleares por parte del régimen iraní sigue siendo una grave amenaza para Estados Unidos y una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad mundial", señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El Tesoro continuará aprovechando nuestras herramientas y autoridades para desbaratar cualquier intento de Irán de avanzar en su programa nuclear y en su agenda desestabilizadora más amplia", añadió el máximo responsable del USDT.

Las entidades sancionadas son Atbin Ista Technical and Engineering Company, Pegah Aluminum Arak Company, Reactors Construction and Development Company, Azarab Industries Co. y Thorium Power Company.

El individuo multado es Majid Mosallat, presidente del Consejo de Administración de Atbin Ista Technical and Engineering Company.

Cumbre entre EEUU e Irán en Omán

Tanto Donald Trump como el régimen iraní han confirmado que mantendrán una reunión "muy importante" en la que tratarán asuntos de especial relevancia como es el programa nuclear.

El presidente, después de dialogar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que este encuentro será "de alto nivel", a la vez que reiteró que Irán "no puede tener un arma nuclear". "Y creo que todo el mundo está de acuerdo en que llegar a un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio, y lo obvio no es algo en lo que yo quiera estar involucrado", añadió Trump, haciendo alusión a una escalada militar en Oriente Medio.

Por su parte, Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, se limitó a confirmar la fecha y el lugar del encuentro, sin dar más declaraciones al respecto.

Araghchi, como jefe de la diplomacia del régimen, será la voz cantante de Irán en la reunión, mientras que Steve Witkoff será quien lidere a la delegación estadounidense.