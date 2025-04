Un juez federal falla a favor de AP y acusa a la Administración Trump de violar la Primera Enmienda al prohibir el acceso a la Casa Blanca

Trump responde preguntas a la prensa en el Air Force One, donde AP tiene prohibido el acceso AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de abril, 2025

Un juez federal ordenó restablecer el acceso de The Associated Press a la Casa Blanca, luego de que la Administración Trump vetara a la agencia tras negarse a adoptar el nombre “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”.

El juez Trevor N. McFadden, del Tribunal de Distrito Federal del Distrito de Washington, sostuvo en su fallo que la administración Trump discriminó a The Associated Press por sus decisiones editoriales y violó la Primera Enmienda al restringirle el acceso a eventos más cerrados en la Casa Blanca.

"El Tribunal simplemente sostiene que, bajo la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea en el Despacho Oval, la Sala Este o en cualquier otro lugar— no puede cerrarlas a otros periodistas debido a sus opiniones. La Constitución no exige menos", escribió el juez McFadden.

El juez además refutó el argumento de la Casa Blanca, que acusó a AP de exigir un acceso privilegiado frente a otros medios.

“El gobierno caracteriza repetidamente la solicitud de AP como una exigencia de ‘acceso especial y extraordinario’. Pero eso no es lo que AP está pidiendo, y no es lo que este tribunal ordena”, dijo el juez. “Todo lo que AP quiere, y todo lo que se le concede, es igualdad de condiciones”.

El fallo de McFadden se produce después de que The Associated Press presentara en febrero una demanda solicitando que se le restituyera el acceso que históricamente ha tenido a eventos de prensa más reducidos en la Casa Blanca, como las ruedas de prensa en el Despacho Oval o a bordo del Air Force One, donde el presidente Trump suele hacer anuncios o declaraciones importantes.

Antes de la demanda, AP había entrado en conflicto con la Administración Trump por su decisión editorial de no adoptar el nombre “Golfo de América”, lo que provocó que la Casa Blanca excluyera a la agencia del press pool, el grupo de periodistas que cubre las actividades diarias del presidente.

La Casa Blanca ha dicho reiteradamente que no buscó discriminar a AP, sino darle mayor espacio a medios independientes y digitales para que tengan el mismo nivel de acceso que la prensa tradicional.

Sin embargo, tanto AP como algunos medios tomaron la decisión cómo una forma de represalia política contra la prensa crítica, lo que ha generado un intenso debate sobre la Primera Enmienda y hasta qué punto la Administración Trump puede restringir el acceso a la prensa a lugares como el Air Force One o la Oficina Oval.