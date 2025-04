El congresista Carlos Giménez propone aranceles de máxima presión contra países que financian la “esclavitud moderna” de médicos cubanos

Publicado por Agustina Blanco 8 de abril, 2025

En una contundente conversación con la periodista Karina Yapor, el congresista republicano Carlos Giménez lanzó una acusación categórica: la dictadura cubana esclaviza a sus médicos y enfermeros, y países como México y Venezuela son cómplices al financiar este sistema a través de programas que benefician al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Giménez no solo denuncia lo que califica como “tráfico humano” y “esclavitud moderna”, sino que propone una solución final: aranceles de máxima presión impuestos por la Administración Trump contra estas naciones.

Un sistema de explotación disfrazado de ayuda



Según Giménez, países con escasez de personal médico, como Venezuela y México, contratan al régimen cubano para que envíe médicos y enfermeros. Sin embargo, el dinero no llega a quienes realizan el trabajo. “Esos países le pagan al régimen, al gobierno cubano”, explica el congresista. “De esta forma, el régimen recibe ingresos para mantener su poder, pero la gente que está haciendo el trabajo no recibe ningún tipo de beneficio. Es un sistema de esclavitud moderna”.

Para Giménez, este modelo no solo perpetúa la opresión del pueblo cubano, sino que convierte a los gobiernos que participan en cómplices activos. “Están participando en esclavitud moderna”, sentencia, señalando que los ingresos obtenidos son el oxígeno que mantiene a flote a una dictadura incapaz de alimentar a su pueblo o mantener las luces encendidas.

México y Venezuela en la mira



Venezuela, durante años, ha intercambiado petróleo por médicos cubanos, un acuerdo que Giménez ve como un pilar del apoyo al régimen de Díaz-Canel. Pero ahora, México se ha sumado a la lista. Desde la era de Andrés Manuel López Obrador, y continuando bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el país ha contratado a cerca de 200 médicos cubanos a través de este programa.

Para el congresista, esto no es casualidad. “Yo creo que la dictadura cubana, al ver la situación difícil en Venezuela, está tratando de acercarse más a México para seguir teniendo subsidio”, afirma.

Giménez no duda en cuestionar la conciencia de estos gobiernos. “Están ayudando al régimen a mantenerse en el poder y también están participando en lo que es el tráfico humano y esclavitud”, asegura. Su propuesta es clara: si estos países quieren evitar sanciones, deben pagar directamente a los médicos y enfermeros cubanos, no al régimen. “Como casi todos los contratos que he visto en mi vida: no se pagan a un país, se pagan a una persona”, subraya con pragmatismo.

Aranceles como medida de presión



El republicano propone aranceles específicos contra México, Venezuela y cualquier nación que mantenga estos acuerdos con Cuba. “Si no desean que Estados Unidos les ponga estos aranceles, lo que tienen que hacer es pagar directamente a las personas que están haciendo su trabajo”, insiste.

Este enfoque, asegura, podría implementarse rápidamente por el Ejecutivo sin necesidad de un proyecto de ley en el Congreso, aunque él está dispuesto a colaborar si se requieren medidas adicionales. “Estoy dispuesto a ayudar a esta Administración en esa labor”, promete.

El congresista ya ha elevado su propuesta al secretario de Estado, Marco Rubio, aunque reconoce que aún no ha recibido respuesta. “Sé que está bastante ocupado con lo que está pasando con la Administración, que está yendo a mil millas por hora”, dice, refiriéndose a las negociaciones de aranceles con otras naciones que ocupan la agenda de Rubio. Sin embargo, Giménez confía en que su iniciativa ganará tracción, pues considera intolerable que Estados Unidos “mire a otro lado” ante estos abusos.

Una crítica al marxismo y un mensaje a Sheinbaum



Más allá de los aranceles, el congresista ve en este sistema un reflejo del fracaso del modelo cubano. “Es un sistema que no trabaja. Una economía que no trabaja. Simplemente porque es un sistema marxista”, sentencia. Para él, el régimen utiliza el comunismo como herramienta para aferrarse al poder, mientras su pueblo sufre las consecuencias de una economía colapsada. Los programas de médicos, en este contexto, son una tabla de salvación desesperada para un gobierno sin recursos.

Dirigiéndose específicamente a México, Giménez tiene un mensaje directo para la presidente Claudia Sheinbaum: el apoyo a Cuba no cederá sin presión externa. “Ella simpatiza con el régimen de Cuba y por eso yo creo que va a seguir dándole este intercambio con ellos para darle oxígeno y más ingresos del pueblo mexicano con la excusa de los pocos médicos en México”, señaló. Para él, Sheinbaum, a quien califica de izquierdista, solo responderá ante la amenaza de aranceles. “La única manera de que esto pare es con presión”, advierte.

Un llamado a la acción



Carlos Giménez no se anda con rodeos: su apuesta por aranceles de máxima presión busca no solo castigar a los países cómplices, sino enviar un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará la esclavitud moderna en su vecindario. Mientras espera la reacción de Marco Rubio y la Administración Trump, el congresista mantiene su postura inflexible: “Tenemos que enfrentar este tipo de abusos individuales en contra de una nación que, de verdad, está oprimiendo a su pueblo”.