El DOJ suspende a su abogado que reconoció la deportación errónea de un salvadoreño

El Departamento de Justicia (DOJ) suspendió al subdirector en funciones de la Oficina de Litigios de Inmigración, Erez Reuveni, quien estaba a cargo del caso del salvadoreño deportado que un juez ordenó traer de vuelta a Estados Unidos.

La fiscal general, Pam Bondi, justificó la decisión de apartar a Reuveni diciendo que, bajo su mandato, todos los abogados que forman parte de la agencia federal están obligados a "defender celosamente a Estados Unidos". "Todo abogado que no acate esta directriz enfrentará consecuencias", dijo en un comunicado recogido por The New York Times.

El mismo periódico asegura haber obtenido una carta enviada al abogado por Todd Blanche, fiscal general adjunto, en la que lo acusa de no "seguir una directiva de sus superiores" y de "adoptar una conducta perjudicial para su cliente [el Gobierno]".

En una audiencia el viernes pasado, Reuveni admitió que el salvadoreño Kilmar Abrego Garcia no tendría que haber sido deportado a El Salvador. Residente de Maryland, casado con una estadounidense y padre de un hijo de cinco años, Abrego Garcia fue expulsado el mes pasado a pesar de un fallo del 2019 que prohibía enviarlo al país centroamericano debido a que se encontraba en la mira de pandillas locales. Las mismas que lo habrían empujado a migrar hacia el norte.

"También me frustra no tener respuestas para muchas de estas preguntas", dijo Reuveni a la jueza federal Paula Xinis durante aquella audiencia, según la revista Time. De acuerdo con Político, el funcionario incluso habría solicitado a la Administración que reintrodujera a Abrego Garcia al país. Esa fue precisamente la decisión que tomó Xinis: la magistrada ordenó a la Casa Blanca que trajera de vuelta al inmigrante antes de la medianoche del lunes.

El Gobierno protestó el fallo, presentando al día siguiente dos mociones para dejarlo en suspenso, una ante Xinis y otra ante un tribunal de apelaciones. Ante este último, el DOJ argumentó que carece de control sobre "la nación soberana de El Salvador". También alegó que la decisión judicial se inmiscuye en territorio del Poder Ejecutivo, como son los "actos de relaciones exteriores", y que el inmigrante forma parte del MS-13, una banda designada por Trump como organización terrorista.

Durante una rueda de prensa el viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también hizo hincapié en aquel último punto, a pesar de reconocer que la deportación había sido "un error administrativo": "Este individuo que fue deportado a El Salvador y no regresará a nuestro país era miembro de la brutal y viciosa pandilla MS-13". "Tenemos información de inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas", añadió.

Por su parte, el abogado de Abrego Garcia negó que forme parte del grupo criminal. Acusó, asimismo, al Gobierno de ignorar la decisión de Xinis al no emprender ningún paso para traer de vuelta a su cliente.