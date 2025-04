La Administración Trump planea despedir al 25% de la fuerza laboral del IRS

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de abril, 2025

La agencia de noticias The Associated Press (AP) reveló que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump tendría planeado despedir el 25 % de la fuerza laboral del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) —lo equivalente a 20,000 empleados— como parte de una serie de recortes que iniciaron este viernes en horas de la mañana. Dos personas familiarizadas con la situación y que decidieron no revelar sus identidades por miedo a represalias le comentaron a la agencia de noticias que los despidos iniciarían con una reducción del 75 % de la fuerza laboral de la Oficina de Derechos Civiles y Cumplimientos de la agencia mediante despidos masivos. Dichas fuentes añadieron que la Oficina del Asesor Jurídico Principal del IRS absorbería al personal restante.

Esta reducción masiva del personal forma parte de los numerosos esfuerzos que la Administración Trump ha puesto en marcha desde enero para materializar una de las principales promesas de campaña del mandatario republicano: recortar masivamente el gasto mediante el despido de personal o la misma eliminación de agencias o departamentos que sean considerados un despilfarro de dinero. Dicho objetivo, del cual se ha venido responsabilizando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha materializado la clausura del Departamento de Educación e incluso el despido de miles de empleados que se encontraban en periodo de prueba y no contaban con protección del servicio civil estadounidense.

Parte de un plan

Según señaló AP, un portavoz del Departamento del Tesoro, quien decidió conversar con la agencia de noticias en condición de anonimato, comentó que la reducción de personal que se verá en los Estados Unidos durante los próximos días no es más que una pequeña parte de un enorme proceso en el que la Administración Trump tratará de materializar numerosas innovaciones tecnológicas y mejoras estructurales que le permitirán al IRS optimizar su eficiencia.

En febrero, la agencia inició su reducción de personal, despidiendo a casi 7,000 empleados que se encontraban en periodo de prueba, con tan solo 12 meses o menos de servicio en el IRS. A pesar de esto, un juez federal terminó ordenando la reincorporación de dichos trabajadores, en una acción legal que despertó numerosas quejas por parte de varios miembros de la Administración Trump. Ya en marzo, a los empleados de la agencia que formaban parte de la temporada fiscal de este año se les notificó que no podrían aceptar la oferta de retiro anticipado hasta después del 15 de abril, la cual es la fecha límite de declaración de impuestos.