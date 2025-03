Trump presiona a Putin y Zelenski para acelerar un acuerdo de paz en Ucrania

Publicado por Israel Duro 31 de marzo, 2025

Donald Trump manifestó su frustración por el estancamiento en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania y exigió a sus homólogos Vladimir Putin y Volodomir Zelenski acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Para ello, reprendió a ambos líderes y les amenazó con tomar nuevas medidas contra cada uno de sus países si no hay avances significativos en el corto plazo.

El presidente puso en el punto de mira primero a Rusia. Con un tono muy diferente al usado hasta ahora con Putin, Trump reconoció estar "muy enojado" y "cabreado" con el ruso por poner en cuestión la credibilidad del líder ucraniano.

Un Trump "muy enfadado" con Putin amenaza con más aranceles a Rusia

El republicano llegó a amenazar con nuevos aranceles secundarios y la imposición de gravámenes a los países que negociaran con Rusia como ya ha hecho con Venezuela. No obstante, volvió a subrayar "la gran relación" que mantiene con el mandatario ruso y anunció una nueva conversación directa con él para esta semana.

Trump advierte a Zelenski de "problemas muy grandes" si rompe el acuerdo de minerales

Horas más tarde, le llegó el turno a Zelenski. Trump advirtió al ucraniano de que afrontaría "grandes problemas" si trata de dar marcha atrás al acuerdo alcanzado con EEUU sobre los derechos de explotación de minerales raros y que permitiría a empresas estadounidenses participar de la explotación de minerales ucranianos.

"Veo que está tratando de salirse del acuerdo sobre minerales y tierras raras. Y si lo hace va a tener algunos problemas, muy grandes problemas", dijo Trump a reporteros en el Air Force One.

Trump matiza su enfado con Putin: "Estaba decepcionado de cierta manera"

Además, Trump matizó sus declaraciones previas a la NBC sobre su enfado con Putin, apuntando que "estaba decepcionado de cierta manera" por declaraciones recientes del mandatario ruso sobre su homólogo ucraniano:

"Putin considera que Zelenski no tiene credibilidad. Se supone que debería hacer un acuerdo con él, sin importar si le gusta o no. Así que no estaba contento con eso, pero creo que va estar bien y ciertamente no me gustaría poner aranceles secundarios a Rusia".

Frustración por una paz que se le resiste a Trump

La paz en el conflicto ucraniano ha sido una prioridad para Trump, quien garantizó que podría conseguirla rápidamente. Sin embargo, Putin dio largas a la propuesta de alto el fuego de 30 días presentada por EEUU y el viernes pasado sugirió que Zelenski debería dejar su cargo como parte de un proceso de paz.

Por su parte, Ucrania acusa a Rusia de dilatar las negociaciones mientras continua con su ofensiva militar para partir de una posición más ventajosa. Este fin de semana hubo nuevos ataques en la ciudad fronteriza de Járkov, en el noreste ucraniano.

Por el momento, la Casa Blanca ha conseguido un pacto de que ninguno de los contendientes atacará instalaciones energéticas. Además, el pasado martes, los negociadores de EEUU anunciaron que ambos bandos habían acordado detener los ataques en el mar Negro. No obstante, Moscú apuntó que la tregua no entrará en vigencia hasta que los aliados de Kiev no levanten ciertas sanciones.