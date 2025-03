El DOJ revisará el cumplimiento de las normas de admisión anti-DEI en las universidades de California

Publicado por Juan PeñaAFP 28 de marzo, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) investigará las políticas de admisión de varias universidades del estado de California, anunció este jueves el equipo de Pam Bondi.

La inciativa anunciada por el DOJ es una revisión del cumplimiento normativo por parte de algunas universidades señaladas por favorecer a ciertos grupos sociales una admisión más favorable en sus centros de estudio.

La Casa Blanca ya anunció en el pasado que, en su condena a estas políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), no permitiría que factores como el origen racial fueron valorados como en los baremos de admisión a la educación superior.

El DOJ está respaldado por el fallo de la Corte Suprema contra la acción afirmativa en la educación superior, práctica que buscaba favorecer a minorías. Tras el caso Students for Fair Admissions Inc. v. President & Fellow of Harvard Coll., 600 U.S. 181 (2023), las facultades y universidades tienen prohibido utilizar la discriminación por DEI en la selección de estudiantes para su admisión

La investigación escudriñará los procesos de los campus de la Universidad de California en Berkeley, Irvine y Los Ángeles, así como de la Universidad de Standford.

"El presidente Trump y yo estamos dedicados a poner fin a la discriminación ilegal y a restaurar la oportunidad basada en mérito en el país", dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.

"Cada estudiante en Estados Unidos merece ser juzgado únicamente con base en su trabajo duro, a su intelecto y su carácter, y no por el color de su piel", añadió Bondi.