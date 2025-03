EEUU no abandonará a la OTAN, afirmó el secretario de Defensa del Reino Unido

Publicado por Diane Hernández 27 de marzo, 2025

Estados Unidos es una pieza indispensable de la OTAN y por el momento no abandonará la alianza, según afirmó el secretario de Defensa del Reino Unido John Healey este jueves.

El político británico de 65 años dijo a la prensa que había hablado con Pete Hegseth, su homólogo estadounidense, y que este dejó claro que "Estados Unidos no se está alejando" de la organización, en respuesta a la preocupación de que el presidente estadounidense Donald Trump pudiera retirar su apoyo.

Las declaraciones de Healey salen a la luz luego de que el Pentágono informara que Trump estaba considerando remover a un general estadounidense de cuatro estrellas de la supervisión de todas las operaciones militares de la OTAN en Europa.

Healey también descartó la posibilidad de que el papel de Comandante Supremo Aliado en Europa (Saceur), fuera a ocuparse por personas de otras naciones. Dicho cargo ha estado desempeñado por un general estadounidense desde la fundación de la OTAN, hace casi 75 años.

"Los estadounidenses han sido la piedra angular de la OTAN y, en mis conversaciones con el secretario Hegseth, dejó muy claro que, al mismo tiempo, están desafiando con razón a naciones europeas como el Reino Unido a intensificar sus esfuerzos y hacer más", agregó el secretario de Defensa británico.

De acuerdo al reporte de The Telegraph el funcionario del Reino Unido fue contundente al afirmar que "Estados Unidos no se aleja, así que para mí no hay ninguna vacante; no hay duda de que no es ni debería ser un Saceur estadounidense".

El general Christopher G. Cavoli ha ocupado el puesto de Saceur desde julio de 2022 y se desempeña como jefe del Comando Europeo de EEUU. El representante normalmente cambia cada tres años.

SACEUR es responsable además del mando general de las operaciones militares de la OTAN y tiene su base en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), cerca de Mons, en Bélgica.

El puesto de adjunto del SACEUR (DSACEUR) por lo general lo ocupa un oficial británico, actualmente el almirante Sir Keith Blount de la Marina Real.