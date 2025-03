El líder demócrata en la Cámara de Representantes pide la renuncia de Hegseth tras la filtración de planes de guerra

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió formalmente este martes la destitución del secretario de Defensa , Pete Hegseth, por haber usado un chat grupal en la red social Signal para discutir diferentes planes de guerra con otros miembros del Gobierno, sin haberse percatado de que habían incluido por error al director de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. “Su comportamiento es impactante para la conciencia, puso en riesgo vidas estadounidenses y probablemente violó la ley. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, debe ser despedido de inmediato”, escribió Jeffries en una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump.

La carta del líder demócrata se suma a numerosos llamados de otros senadores y congresistas de su mismo partido que también pidieron la renuncia de varios funcionarios involucrados en la filtración de planes de guerra. Uno de estos fue el senador Mark Warner, quien explicó que tanto Hegseth como el asesor de seguridad nacional de la Administración Trump, Mike Waltz, debían renunciar lo antes posible. Sin embargo, los principales senadores y congresistas republicanos le han manifestado su apoyo a los funcionarios del Gobierno que formaron parte del chat. Uno de ellos fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien declaró que lo ocurrido en el grupo de Signal no fue más que un “error” que confiaba en que no volvería a ocurrir.

El pasado lunes, el director de The Atlantic escribió en un artículo que había sido añadido sorpresivamente a este grupo de Signal, en el que tanto Hegseth como otros miembros del Gobierno, incluyendo al vicepresidente JD Vance, discutieron una inminente operación militar en Yemen contra los terroristas hutíes. Asimismo, Goldberg explicó que fue incluido en el grupo por Waltz y añadió que, en total, eran 18 funcionarios de la Administración republicana los que estaban en el grupo. El director del medio detalló que, además de los ya mencionados, también estaban en el chat el director de la CIA, John Ratcliffe; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En otra parte de su artículo, Goldberg reveló que el chat se llamaba “Houth PC Small Group”, destacando que, menos de 24 horas después de haber sido incluido en el grupo, Hegseth publicó en el chat información sensible con numerosos detalles operativos de ataques que se planeaban ejecutar contra el grupo terrorista, el cual ha causado estragos en el Mar Rojo y es apoyado por el régimen de Irán. El periodista añadió que no revelaría los detalles sobre lo que se publicó en ese chat.

Trump sigue confiando en su equipo

Sobre la filtración y la responsabilidad de Waltz en esta, Trump declaró durante una entrevista telefónica con NBC que respaldaba a su asesor de seguridad nacional, señalando que "Ha aprendido la lección, y es un buen hombre". De igual manera, el presidente estadounidense destacó que la presencia del director de The Atlantic en el grupo de Signal no había tenido “ningún impacto”, añadiendo que seguía confiando en su equipo, ya que lo ocurrido representaba "el único fallo en dos meses, y resultó no ser grave".