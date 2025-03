Filtración militar sacude al Congreso: republicanos exigen reforzar seguridad mientras demócratas piden despidos

Publicado por Sabrina Martin 24 de marzo, 2025

La filtración accidental de información altamente sensible sobre ataques aéreos en Yemen ha desatado una ola de indignación en el Congreso de EEUU. Legisladores de ambos partidos han pedido respuestas y posibles consecuencias luego de que el director de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, revelara que fue añadido por error a un chat de Signal en el que se discutían detalles militares clasificados.

Republicanos piden reforzar seguridad sin adelantar juicios

Desde el Partido Republicano, los legisladores han enfatizado la gravedad del incidente y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad.

El representante Don Bacon, republicano por Nebraska y exgeneral de brigada de la Fuerza Aérea, resaltó que, aunque enviar un texto a la persona equivocada es un error que todos cometen, explicó que nunca debió enviarse información por redes que no son seguras. “Nada de esto debería haberse enviado por redes no seguras. Rusia y China seguramente están monitoreando sus teléfonos no clasificados”, opinó.

El representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, instó a reforzar las medidas de protección para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Por su parte, Derrick Van Orden, republicano por Wisconsin, señaló que, si el incidente fue un error, debería haber una "responsabilidad administrativa", como una nueva capacitación. Sin embargo, advirtió que, si se trató de un acto deliberado, deben tomarse medidas legales.

El speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ofreció una postura más defensiva, asegurando que la Administración "ha reconocido que fue un error" y que se reforzarán las medidas para evitar que vuelva a ocurrir. "No sé qué más se puede decir al respecto", declaró.

Demócratas exigen despidos y medidas más drásticas

Los demócratas, por su parte, han sido más contundentes en sus críticas y han exigido consecuencias inmediatas.

El representante Chris Deluzio, demócrata por Pensilvania y miembro del Comité de Servicios Armados, calificó el incidente como “una violación indignante de la seguridad nacional” y pidió una investigación en el Congreso. “Deberían rodar cabezas”, sentenció.

Su colega Sara Jacobs, demócrata por California e integrante del mismo comité, rechazó que esto pueda considerarse un simple error y exigió despidos. “No podemos atribuir esto a un simple error: hay que despedir a la gente por esto”, afirmó.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia y líder del Comité de Inteligencia del Senado, acusó a la administración de “jugar con la información más clasificada de nuestra nación”, lo que, según él, pone en riesgo la seguridad del país.

Detalles del chat y la postura de la Casa Blanca

Goldberg explicó que fue añadido a un grupo de Signal identificado como “Houthi PC pequeño grupo”, donde altos funcionarios de seguridad nacional discutían planes para los ataques en Yemen. Entre los participantes presuntamente figuraban Pete Hegseth, secretario de Defensa; Michael Waltz, asesor de seguridad nacional; JD Vance, vicepresidente; Marco Rubio, secretario de Estado; Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; John Ratcliffe, director de la CIA, y Susie Wiles, jefa de Gabinete.

Inicialmente, el periodista dudó de la autenticidad del chat, pero sus sospechas se disiparon cuando las coordenadas y el horario de los ataques mencionados coincidieron con reportes de explosiones en Yemen. Según Goldberg, dentro del grupo se discutieron estrategias de ataque y Hegseth compartió detalles operativos sobre las armas y la secuencia de los bombardeos. Además, destacó que Vance se mostró como una voz disidente en la conversación.

Respuesta de la Casa Blanca

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, confirmó que el chat en cuestión "parece ser auténtico" y aseguró que están revisando "cómo se agregó un número inadvertido a la cadena". Sin embargo, minimizó el impacto del incidente al sostener que "el éxito continuo de la operación hutí demuestra que no existían amenazas para nuestros militares ni para nuestra seguridad nacional".