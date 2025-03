Publicado por Santiago Ospital 20 de marzo, 2025

En las últimas horas se volvió viral una página web que decía divulgar datos personales de propietarios de Tesla, poco después de que desde la Administración prometiera represalias a los "terroristas domésticos" que ataquen automóviles o instalaciones de la empresa de Elon Musk.

Llamado Dogequest, el sitio contenía un mapa con nombres, direcciones, número de teléfonos y correos electrónicos que aseguraba pertenecían a propietarios de la automotriz eléctrica, según reportó primero el medio especializado 404. Según el mismo, los creadores de la página afirmaban que sólo quitarían los datos de aquellos individuos que demostrasen haber vendido su Tesla.

También se podía ver la ubicación de concesionarios y cargadores de la compañía, así como información sobre empleados de la oficina gubernamental dirigida por Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La precisión de los datos no ha sido confirmada. Tampoco se vinculó la difusión de los datos con ningún ataque. El sitio parece no estar funcionando, aunque imágenes del mapa continúan circulando por redes sociales. Los creadores, además, instaban a quienes navegaban por su web a copiar sus datos. De acuerdo con The New York Post, el cursor simulaba un cóctel molotov.

"Fomentar la destrucción de Teslas en todo el país es terrorismo doméstico extremo", escribió Musk en X en respuesta a un comentario sobre Dogequest.

"Ciertamente pensamos que es despreciable la violencia que está teniendo lugar contra Tesla, sus empleados y también los estadounidenses que optaron por conducir un vehículo eléctrico", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada sobre el sitio.

Pidió, asimismo, a los demócratas que dieran un paso al frente y condenaran los actos de vandalismo: "Eran grandes partidarios de Tesla y de los vehículos eléctricos hasta que Elon Musk decidió votar a Donald Trump".

Días antes, la fiscal general, Pam Bondi, aseguró que se estaban produciendo arrestos por los ataques contra concesionarios, automóviles y estaciones de carga. "Más vale que tengan cuidado", advirtió. Donald Trump también prometió "atrapar" a los perpetradores y en una muestra de apoyo a la compañía prometió adquirir un Tesla.