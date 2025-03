Schumer se planta ante la revuelta demócrata y asegura que seguirá al frente del partido en el Senado

Publicado por Israel Duro 16 de marzo, 2025

Chuck Schumer se atrincheró frente a la revuelta demócrata contra él. El líder de la minoría en el Senado se plantó ante los críticos de su partido que exigían su cese por permitir que el proyecto de ley republicano para evitar el cierre de Gobierno siguiese adelante en la Cámara Alta. El veterano congresista aseguró desafiante que no piensa echarse a un lado y subrayó que hizo "lo que tenía que hacer" al tener que elegir entre el menor de dos males.

En una entrevista con The New York Times, Schumer insistió en que su decisión no fue un error, ya que "el daño" que Trump y Musk -a quienes calificó como "fanáticos antigubernamentales" y "nihilistas"- podrían hacer durante un shutdown sería mucho mayor:

"No lo creo. Creo que era una decisión muy, muy difícil entre dos malas opciones, una resolución de continuidad republicana y un cierre que querían Musk y Trump. Para mí, el cierre del Gobierno sería devastador y mucho peor que la resolución republicana: Un cierre cerraría todas las agencias del gobierno, y sólo dependería de Trump y DOGE y Musk qué abrir de nuevo, ya que podrían determinar lo que era esencial. Así que su objetivo de diezmar todo el gobierno federal, de recortar agencia tras agencia tras agencia, ocurriría bajo un cierre".

Dentro de dos días, en un cierre, podrían decir, bueno, los cupones de alimentos para niños no son esenciales. Han desaparecido. Todas las oficinas de veteranos en las zonas rurales se han ido. Seguridad Social, Medicare, Medicaid. No son esenciales. Los estamos recortando. Así que sería horrible. El daño que pueden hacer con un cierre es mucho peor que cualquier otro daño que pudieran hacer.

"Bajo un cierre, la rama ejecutiva tiene el único poder"

Además, el veterano político demócrata destacó que uno de los momentos clave para decidirse fue una conversación con senadores republicanos que le hizo ver que el cierre "podría durar para siempre", si los demócratas se empeñaban en permitirlo. En este supuesto, y durante el tiempo que durara el shutdown, "la rama ejecutiva tiene el único poder":

"Puede durar para siempre. No hay rampa de salida. Uno de los senadores republicanos nos dijo: Vamos a un cierre, va a estar allí durante seis meses, nueve meses, un año. Y para entonces, su objetivo de destruir el gobierno federal se habría ido. Y, por último, un punto final aquí, y es que en este momento bajo el C.R., usted puede ir a la corte y oponerse a una orden ejecutiva para cerrar algo. Bajo un cierre, la rama ejecutiva tiene el único poder. En conclusión, sabía que sería una decisión impopular. Lo sabía. Conozco la política. Pero, como líder, estaba tan convencido de que no podía dejar que esto ocurriera, porque dentro de semanas y meses las cosas estarían mucho peor de lo que están ahora, que tuve que hacer lo que tenía que hacer".

Schumer reconoce que los demócratas están divididos

No obstante, Schumer reconoció que su voto ha propiciado "divisiones" en el Partido Azul, puesto que no todos sus colegas entienden la situación como él, y admitió que el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no habla con él desde la votación en el Senado, aunque trató de quitar hierro al asunto.

Schumer cree que su caso no es comparable al de Biden y se define como "un director de orquesta"

Cuestionado directamente por la periodista si no creía que, como ocurrió con Joe Biden, no había llegado el momento para que él mismo se retirara, Schumer aseguró que él es "algo así como un director de orquesta" y que, pese a las discrepancias, el Partido Demócrata es "un grupo unido y fuerte que lucha contra Trump".

"Permítanme decir esto: Hay un animado desacuerdo sobre cuál fue el voto correcto. Pero como he dicho, creo que tenemos respeto mutuo en nuestro grupo, y estamos todos unidos, no importa cómo la gente votó en esta votación, para seguir luchando contra Trump. Somos un grupo unido y fuerte que lucha contra Trump. No estamos de acuerdo en este tema, pero eso no disminuye en modo alguno cómo vamos a luchar cada paso del camino contra Trump. Y creo que vamos a tener algunos éxitos reales".