Trump desmantela la matriz de Voice of America

Publicado por Alejandro Baños 15 de marzo, 2025

La Administración Trump anunció el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM), matriz de Voice of America (VOA) -entre otros medios financiados por el Gobierno-. Una medida destinada a proseguir con su objetivo de "reducir la burocracia federal".

Este viernes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reducir las funciones de la USAGM -al mínimo exigido por la ley- con el objetivo de "mejorar la rendición de cuentas, disminuir el despilfarro y promover la innovación".

La orden ejecutiva también afecta a otras agencias federales, como, por ejemplo, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas o la Agencia para el Desarrollo de Pequeñas Empresas.

"El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ya ha identificado miles de millones en despilfarro, fraude y abuso. El recorte de estas entidades gubernamentales ahorrará dinero a los contribuyentes, reducirá el gasto público innecesario y racionalizará las prioridades gubernamentales", subrayó la Casa Blanca en un comunicado.

Kari Lake, asesora principal de la USAGM, publicó un video en el que detalla "los desperdicios" que había dentro de la agencia.

Cancelación de contratos con AP, AFP y Reuters

Antes de que se hiciese pública la orden ejecutiva firmada por Trump, la USAGM canceló los contratos que tenía con diferentes agencias de comunicación -Associated Press, Reuters y Agence France-Presse (AFP)-, por lo que los periodistas tendrían que dejar de utilizar su material.

"Hoy he tomado medidas para cancelar los caros e innecesarios contratos de la agencia estadounidense Global Media con The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse, entre los que se incluyen contratos por valor de decenas de millones de dólares", confirmó Lake. "USAGM es una organización de noticias financiada por los contribuyentes estadounidenses con 83 años de historia. No deberíamos pagar a empresas de noticias externas para que nos digan cuáles son las noticias: con un presupuesto de casi mil millones de dólares, deberíamos producir las noticias nosotros mismos".