El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, envió el lunes una carta a 23 contratistas y beneficiarios que recibieron sumas millonarias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para alojar a cientos de miles de niños inmigrantes que se encontraban de manera ilegal en EEUU.

Grassley aseveró que el año pasado "envió una consulta a docenas de organizaciones que dieron acogida, o servicios relacionados, a niños que se encontraban sin acompañamiento y en custodia del HHS."

Según el senador, las organizaciones que se encuentran bajo su revisión han recibido $9.300 millones gracias al dinero de los contribuyentes, a través del HSS, y durante la Administración Biden-Harris decidieron no responder ante el Congreso.

Grassley afirmó que no aceptará "más retraso mientras que los niños se encuentren en peligro".

Para el senador es "inaceptable que aquellos que recibían financiamiento gracias al dinero de los contribuyentes se nieguen a dar información al Congreso sobre el uso de estos fondos. Y es más que inaceptable que estas entidades federales financiadas por el Estado se rehúsen a responder preguntas que buscan determinar si en realidad protegieron a estos niños".

Grassley explicó que está "determinado a proteger a los menores que se encuentran sin acompañamiento y en custodia de EEUU y exponer, bajo su revisión, defectos en los procesos con el propósito de ponerle fin al tráfico de niños y otras formas de explotación".

La lista completa de los contratistas

Entre los contratistas y beneficiarios a los que Grassley envió la carta se encuentra:



A Greater Love Foster Family Agency Inc; A New Leaf, Inc; Alba Care Services, Inc; Asset Protection & Security Services LP; BCFS Health and Human Services; Bethany Christian Services; Cayuga Centers; Center for Family Services; Cherokee Federal; Compass Connections; Endeavors; General Dynamics Information Technology, Inc.; Global Refuge; Heartland Human Care; Holy Family Institute; Morrison Child & Family Services; National Youth Advocate Program, Inc; Rapid Deployment, Inc; Southwest Key Programs; Sunny Glen Children's Home; The Providencia Group LLC; U.S. Committee for Refugees and Immigrants Inc; y VisionQuest National Ltd.