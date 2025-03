Trump advierte a los miembros de la OTAN: si no invierten en defensa, “no los defenderé”

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 6 de marzo, 2025

El presidente Donald Trump, lanzó este jueves una contundente advertencia a los miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): si no invierten lo suficiente en su propia defensa, Estados Unidos no los protegerá.

En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Trump reiteró su postura de que muchos países de la Organización no están cumpliendo con sus compromisos financieros, y afirmó que ya ha comunicado a esos gobiernos que no los defenderá si son "morosos" en sus contribuciones.

TRUMP: If NATO members don't pay their fair share, I'm not gonna defend them.pic.twitter.com/g74Nsl9Iso — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 6, 2025

"Les dije: 'Si no van a pagar sus facturas, no vamos a defenderlos'", expresó Trump, recordando una advertencia que ya había hecho durante su primer mandato. Según el mandatario, esa presión resultó en "cientos de miles de millones de dólares" invertidos en seguridad por parte de varios países de la OTAN.

Hoy su mensaje sigue siendo claro: "Si les atacaban, decían: 'Bueno, ¿eso significa que no nos vais a defender?' Yo dije: '¿Están al día o son morosos?' Dijeron: 'Si fuéramos delincuentes, ¿nos defenderías?' Dije: 'No, no lo haría'".

La OTAN estableció como objetivo que cada uno de sus 32 miembros destine al menos el 2 % de su PIB (Producto Interno Bruto) a defensa, una meta que ocho países aún no cumplen. Trump, quien durante su primer mandato y en la actual campaña para las elecciones de noviembre ha cuestionado abiertamente el principio de defensa colectiva consagrado en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, insistió en que su apoyo a este compromiso dependerá de las contribuciones financieras de los aliados. "Hemos estado apoyando a todo el mundo", afirmó.

En esa misma línea, cuando un periodista le preguntó si convertiría en política estadounidense no proteger a los aliados de la OTAN que pagan menos, Trump respondió afirmativamente: "Bueno, creo que es de sentido común, ¿no? Si no pagan, no voy a defenderlos. No, no voy a defenderlo".

El Artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos, ha sido invocado una sola vez en la historia: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En aquella ocasión, la respuesta de la OTAN fue en gran medida simbólica, con el despliegue de aeronaves y buques como muestra de solidaridad. Sin embargo, Trump sembró dudas sobre la reciprocidad de ese compromiso.

"Si Estados Unidos tuviera problemas y los llamáramos, si dijéramos: 'Tenemos un problema, Francia, tenemos un problema' -un par más que no mencionaré- ¿cree que van a venir a protegernos? Se supone que sí. No estoy tan seguro", reflexionó.

Con estas declaraciones, el mandatario refuerza una postura de presión a sus socios para que aumenten sus inversiones en defensa.