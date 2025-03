Warren Buffett, sobre los aranceles: "Un acto de guerra"

Publicado por Israel Duro Verificado por 4 de marzo, 2025

El magnate Warren Buffett rompió su silencio sobre la nueva política arancelaria de Donald Trump. El que fuera el "oráculo" económico de Barack Obama, apuntó que los nuevos gravámenes sobre los productos canadiendenses, mexicanos y chinos que entraron en vigor el martes "son un acto de guerra, hasta cierto punto".

Durante una entrevista en CBS que formará parte de un documental sobre la difunta editora del Washington Post Katherine Graham, Buffett también alertó de que los nuevos aranceles podrían provocar un recalentamiento de la inflación, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y uno de lols pilares de la campaña electoral de Trump: "Al final, son un impuesto sobre los bienes. El Ratoncito Pérez no los paga", subrayó el magnate entre risas

"¿Y después, qué?"

Por ello, Buffett señaló que lo más importante es lo que sucederá tras la implementación de la iniciativa de Trump: "¿Y después, qué? Siempre hay que hacerse esa pregunta en economía. Siempre dices: '¿Y luego qué?".

Buffett recordó que los aranceles no son una política nueva para EEUU, sino que "en realidad, hemos tenido mucha experiencia con ellos [los aranceles]". El inversor no quiso, sin embargo, analizar el actual momento económico: "Bueno, creo que es el tema más interesante del mundo, pero no voy a hablar, no puedo hablar de ello, sin embargo. Realmente no puedo."