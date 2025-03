Iowa elimina las protecciones para las personas trans del Código de Derechos Civiles

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 1 de marzo, 2025

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó un proyecto de ley que elimina las protecciones para las personas transgénero en el Código de Derechos Civiles del estado. El proyecto de ley también define masculino y femenino en función de los órganos reproductivos de la persona al nacer.

Iowa es el primer estado en eliminar la protección de la identidad de género de su código estatal de derechos civiles. La ley entrará en vigor el 1 de julio.

"Es de sentido común reconocer las obvias diferencias biológicas entre hombres y mujeres. De hecho, es necesario garantizar una auténtica igualdad de protección para mujeres y niñas", dijo Reynolds en un comunicado publicado por su oficina.

En ese sentido, la gobernadora explicó que esa es la razón por la que hay baños para hombres y mujeres, pero no salas de conferencias para hombres y mujeres; deportes para niñas y niños, pero no matemáticas para niñas y matemáticas para niños; cárceles separadas para hombres y mujeres, pero no leyes diferentes para hombres y mujeres.

"Se trata de las diferencias biológicas, y eso es todo", indicó.

De igual manera, detalló que "lamentablemente, estas protecciones de sentido común estaban en peligro porque, antes de que yo firmara esta ley, el Código de Derechos Civiles desdibujaba la línea biológica entre los sexos y también obligaba a los contribuyentes de Iowa a pagar por las cirugías de reasignación de género".

La ley sigue las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que solo reconocen dos sexos, restringen las operaciones de cambio de sexo y restringen a las personas trans en el ejército. Así como la protección de las mujeres en espacios como el deporte.