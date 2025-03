Los empleados federales del Gobierno de Trump reciben un segundo correo exigiendo un reporte de logros

Front of The White House Wikimedia Commons / Alex Proimos

1 de marzo, 2025

La agencia de noticias The Associated Press (AP) reveló que los empleados federales de los Estados Unidos han comenzado a recibir un segundo correo electrónico por parte de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), donde se les pide explicar sus logros más recientes. El medio detalló que la información fue suministrada por una persona familiarizada con la situación, que prefirió no ofrecer detalles sobre su identidad al no contar con autorización para discutirlo públicamente.

A pesar de que muchos empleados federales esperaban que este segundo correo les llegara el sábado, este empezó a llegar durante el viernes por la noche con el asunto “¿Qué hiciste la semana pasada? Parte II”. Asimismo, este segundo correo fue enviado desde la dirección “hr@opm.gov”, la cual es la misma que la OPM usó para enviar el primero. “Por favor, responde a este correo con aproximadamente cinco puntos describiendo lo que lograste la semana pasada y copia a tu gerente. Si todas tus actividades son clasificadas o sensibles, por favor escribe: ‘Todas mis actividades son sensibles’”, decía el correo, detallando que, de ahora en adelante, se esperaba que los trabajadores enviaran una respuesta todas las semanas antes de cada martes.

Un primer correo similar

El primer correo, el cual fue enviado la semana pasada, les preguntaba a los trabajadores qué hicieron la semana anterior y les pedía enumerar detalladamente cinco tareas que habían completado en dicho período. El magnate sudafricano Elon Musk, quien es el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), advirtió que cualquier empleado que no respondiera dicho correo sería despedido. Sin embargo, varias agencias les ordenaron a sus trabajadores no responder.

Este miércoles, en la primera reunión de gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Musk explicó que su solicitud no era más que un “control de pulso” para determinar que quienes trabajaban en la Administración republicana tuvieran “un pulso y dos neuronas.” El líder estadounidense ha respaldado la visión de Musk en este tema e incluso ha dicho que los empleados que no respondieron el primer correo “están en la cuerda floja”.