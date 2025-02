Trump elogia la estrategia de Musk sobre los correos de productividad: “Si no respondes… estás despedido”

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 24 de febrero, 2025

El presidente Donald Trump respaldó la iniciativa liderada por Elon Musk para exigir a los empleados federales informes semanales sobre su productividad, advirtiendo que quienes no cumplan podrían perder sus empleos.

La medida surgió a raíz de un correo electrónico enviado por Musk, director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en el que se instruyó a los empleados federales a presentar un informe con cinco tareas realizadas durante la última semana. El plazo para cumplir con la solicitud vencía a las 11:59 p.m. del lunes. Musk dejó en claro que no responder equivaldría a una renuncia.

Trump elogió la iniciativa y destacó que permitirá identificar a empleados que no están cumpliendo con su labor. “Me pareció genial porque tenemos gente que no se presenta a trabajar y nadie sabe siquiera si trabaja para el Gobierno. Así que al hacer la pregunta '¿Cuéntanos qué hiciste esta semana?', lo que [Musk] está haciendo es decir '¿Estás trabajando de verdad?' Si no respondes, estás como semidespedido, o estás despedido, porque mucha gente no responde porque ni siquiera existe", afirmó.

Resistencia dentro del Gobierno y rechazo sindical

Pese al respaldo de Trump, algunas agencias gubernamentales han desafiado la medida. El Departamento de Defensa y el FBI instruyeron a sus empleados a ignorar la solicitud de Musk, argumentando que la supervisión del rendimiento debe realizarse bajo sus propios procedimientos internos.

“El Departamento de Defensa es responsable de revisar el desempeño de su personal y llevará a cabo cualquier evaluación de acuerdo con sus propios procedimientos”, declaró Darin Selnick, subsecretario de Defensa para personal y preparación, quien ordenó a los empleados detener cualquier respuesta al correo electrónico enviado por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) titulado “¿Qué hizo la semana pasada?”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, emitió una directiva similar, asegurando que la agencia continuará con sus propias revisiones internas.

Como era de esperarse, el sindicato Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno también criticó la medida, calificándola como un ataque injustificado contra los trabajadores federales.