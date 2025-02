¿De dónde viene la animadversión de Trump por Zelenski?

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 24 de febrero, 2025

"Valiente". Donald Trump eligió aquel adjetivo para describir a Volodimir Zelenski hace siete años, tan solo días después de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Tres años de conflicto más tarde, el tono del reelecto mandatario hacia su homólogo ucraniano se ha dado un vuelco: "Un dictador", que "hizo un trabajo terrible".

En su discurso en el CPAC 2022, Trump aplaudió la decisión del líder ucraniano de aguantar en Kiev la avanzada de las tropas rusas. Entonces sólo expresidente, el republicano apuntó las culpas a Moscú: "El ataque ruso a Ucrania es espantoso". En sus declaraciones de las últimas semanas pareció invertir responsabilidades.

Aunque algunos analistas y fuentes oficiales declaran que la postura del presidente estadounidense puede responder a una estrategia de negociación -para que Europa adopte más protagonismo en su propia defensa, para que Zelenski ceda a sus demandas de explotación minera-, la historia de la relación de los mandatarios está sembrada de roces que pueden ayudar a comprender la animosidad actual.

La llamada del impeachment

Durante su primer mandato, Trump alcanzó acuerdos económicos y militares con Ucrania que sirvieron de signos de buena voluntad, como ventas de carbón y locomotoras de Pensilvania.

Cuando Zelenski ganó las elecciones en 2019, el republicano lo felicitó por su "increíble campaña": "Harás un gran trabajo". Pero ya su primera conversación telefónica resultó problemática: la llamada fue utilizada por los demócratas como columna de su primer impeachment.

Trump pidió al excomediante y actor que pusiera en marcha una investigación para dilucidar si Joe Biden había aprovechado la Vicepresidencia para frenar una investigación sobre los negocios de su hijo Hunter en el extranjero. Lo que Trump describió como "un favor", para los congresistas fue un quid pro quo en el cual el presidente habría abusado de su cargo al poner ayuda militar como condición para que se cumpliese su solicitud.

Más allá de la controversia, las trascripciones de la llamada muestran una relación cordial. El líder europeo dijo a Trump que disfrutaba hablar con él y que quería "drenar el pantano": "Es un gran maestro para nosotros en eso". "También quería decirle que somos amigos", dice Zelenski en otro momento, y luego se compromete a que un fiscal de su confianza "estudiará la situación".

Estallada la polémica, el presidente ucraniano aseguró que no había ocurrido chantaje alguno. Intento, asimismo, mostrarse neutral, evitando pronunciarse sobre el proceso de impeachment. John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, hoy enemistado con aquel, aseguró a The Wall Street Journal que su antiguo jefe nunca perdonó a Zelenski por las consecuencias de la llamada.

Zelenski se acerca a los demócratas

Durante las elecciones presidenciales del año pasado, el mandatario ucraniano fue acusado numerosas veces, desde el bando republicano, de demostrar abiertamente favoritismo por la candidatura demócrata.

Después de que Trump prometiera en un acto de campaña que, de ganar, pondría fin a la guerra en un día, Zelenski dijo en una entrevista a The New Yorker que aunque pensara que sabía cómo hacerlo, el candidato realmente no sabía hacerlo. "He visto a muchos líderes que estaban convencidos de que sabían cómo acabar con ella mañana, y a medida que se adentraban más en ella, se daban cuenta de que no es tan sencillo", continuó.

Sobre el candidato a vicepresidente JD Vance dijo que era "demasiado radical". Rescató, sin embargo, que su opinión sobre Trump era mejor: "Él y yo hablamos por teléfono, y su mensaje fue todo lo positivo que podía ser, desde mi punto de vista. 'Lo comprendo', 'le prestaré mi apoyo', etcétera".

Otro episodio llevó incluso a que la republicana Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes abriera una investigación contra el mandatario internacional por protagonizar actos con Kamala Harris en el estado bisagra de Pensilvania.

Aunque Trump acusó a Zelenski de hacer "pequeñas críticas desagradables" en su contra, ambos celebraron una reunión en Nueva York, tras la cual ofrecieron declaraciones conjuntas.

"Pienso [que el mandatario ucraniano] no tenía apenas margen para salirse del ring partidista en Europa y EEUU", escribió el periodista y analista Marcel Gascón en VOZ. Necesitaba, sostiene Gascón, armas y dinero, y ambas estaban en manos de los demócratas.

Burbuja de desinformación

"El presidente Trump, a quien nosotros respetamos mucho como líder del pueblo estadounidense, desgraciadamente vive en un espacio de desinformación... que proviene de Rusia", sostuvo Zelenski tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia, a la que no fue invitada Ucrania.

Aunque no entró en detalles, aquella opinión parecería estar alineada con una explicación favorita de la izquierda estadounidense. Quienes la afirman, ponen al presentador Tucker Carlson como mejor exponente de un grupo de conservadores que se han ido volcando hacia Rusia. El año pasado, Carlson viajó a Moscú y mostró un perfil favorable del país y su líder.

Trump, dicen, habría sido influido por este grupo. Y como evidencia apuntan a dos miembros del Gabinete, a quienes también acusan de rusofilia: Tulsi Gabbard y Robert F Kennedy. Aseguran, asimismo, que sus conversaciones con Putin habrían reforzado su antipatía con Zelenski.

Escalada desde Riad

La cumbre entre altos cargos estadounidenses y rusos en Arabia Saudita aceleró las antipatías públicas. Ucrania no fue invitada. Su presidente aseguró que se había enterado de la reunión por los medios, que se había planeado "a espaldas" de su país. Incluso planeó viajar a Riad al día siguiente del encuentro.

El ida y vuelta en la prensa siguió con Trump acusándolo de ser un "dictador" y de haber tenido tres años para sentarse en la mesa. Zelenski replicó que vivía en un "espacio de desinformación", y horas más tarde recibió la acusación de haber hecho un trabajo "terrible" además de haber perdido miles de millones en ayuda estadounidense.

En sus últimas declaraciones, el líder ucraniano intentó sacar hierro a la polémica. "Desde luego, no describiría las palabras utilizadas por Trump como un cumplido", se limito a decir, además de negar que fuese un dictador.