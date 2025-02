Mike Waltz insiste en que Ucrania firmará un acuerdo sobre minerales

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, afirmó este viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, terminará por firmar un acuerdo para dar acceso a Estados Unidos a las reservas de minerales raros de Ucrania.

Durante una intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, Waltz afirmó que el liderazgo de Donald Trump como "presidente de la paz" hará que la guerra, que comenzó cuando las tropas rusas invadieron el este de Ucrania, llegue a su fin. Aseguró que el acuerdo sobre los minerales hace parte de las condiciones necesarias para el fin del conflicto en Ucrania.

Waltz aprovechó para defender la postura de su Administración, muy criticada por no contar con Kiev al 100% en las negociaciones que ha mantenido con Rusia acerca del futuro de Ucrania. El Gobierno ucraniano desde entonces ha elevado las quejas y endurecido su tono con la Casa Blanca, a la que considera víctima de la desinformación rusa.

Trump intenta acorralar a Zelenski

Donald Trump dijo este viernes que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia.



"He tenido muy buenas conversaciones con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", dijo Trump en una reunión de gobernadores en la Casa Blanca.



Antes estimó que la presencia de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en las negociaciones no es "muy importante".



"Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", añadió.