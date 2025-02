ACLU asegura que vencerá a Trump en la batalla por la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 17 de febrero, 2025

La acción ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, está siendo impugnada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Su director ejecutivo, Anthony Romero, ha insistido en que la organización prevalecerá en su batalla legal contra esta medida.

En una reciente entrevista, Romero fue preguntado sobre la posibilidad de perder el caso y respondió de manera tajante: "No vamos a perder". Calificó la acción de Trump como un ataque a un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, subrayando que la medida podría imponer una carga administrativa adicional a los estados, al requerir la verificación del estatus de ciudadanía de los padres de los recién nacidos.

Romero, quien lleva 23 años en su puesto, destacó que, aunque normalmente evita predecir el resultado de los casos, esta vez siente que la medida de Trump "realmente va demasiado lejos".

Mientras tanto, los defensores de la acción ejecutiva de Trump sostienen que la ciudadanía por nacimiento ha sido explotada, con personas que aprovechan las leyes de inmigración. Argumentan que el sistema estadounidense está capacitado para gestionar procedimientos de verificación complejos sin que esto afecte a los ciudadanos nacidos legalmente en el país.

La postura firme de Trump y el respaldo republicano

Hasta ahora, cuatro jueces federales han bloqueado la orden ejecutiva. No obstante, Trump ha sido firme en su postura de que Estados Unidos necesita reformar sus políticas de inmigración para evitar que individuos que no tienen la intención de vivir de manera legal en el país obtengan los beneficios de la ciudadanía simplemente por nacer en suelo estadounidense. La medida, respaldada por varios líderes republicanos y fiscales generales estatales, tiene como objetivo frenar el llamado “turismo de nacimiento” y asegurar que la ciudadanía no sea malinterpretada ni mal utilizada.

Desafíos legales y posibilidades de éxito

A pesar de los intentos de la ACLU de bloquear la medida, el equipo legal de la Casa Blanca ha confiado en que el desafío legal será resuelto a favor de la Administración en última instancia. Si la medida llega a la Corte Suprema, como algunos especulan, Trump confía en que el tribunal, actualmente dominado por jueces conservadores, respaldará su política de seguridad nacional e inmigración.