Associated Press pierde el "privilegio" de acceder a la Oficina Oval y el Air Force One por su negativa a reconocer el Golfo de América

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 14 de febrero, 2025

La Casa Blanca restringió el acceso de los periodistas de Associated Press (AP) a la Oficina Oval y al Air Force One tras la negativa de la agencia de noticias a adoptar el nombre "Golfo de América" en lugar de "Golfo de México".

El presidente Trump ordenó en su primer día en el cargo que el Departamento del Interior modificara oficialmente el nombre del cuerpo de agua frente a la costa de Luisiana. Empresas como Google ya han implementado el cambio, pero AP ha optado por mantener la nomenclatura anterior.

En respuesta a esta decisión, la Casa Blanca ha limitado el acceso de los periodistas de la agencia a eventos en la Oficina Oval y en la Sala de Recepciones Diplomáticas en los últimos días.

Justificación oficial y reacciones

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, confirmó la medida en una publicación en X, señalando que AP "sigue ignorando el cambio legítimo del nombre geográfico" y que su decisión "no solo es divisiva, sino que también expone su compromiso con la desinformación".

Budowich aclaró que, aunque el derecho de AP a informar “de manera irresponsable y deshonesta” está protegido por la Primera Enmienda, esto, "no garantiza su privilegio de acceso sin restricciones a espacios limitados, como la Oficina Oval y el Air Force One". También indicó que la medida permitirá abrir esos espacios a otros periodistas que anteriormente no podían acceder.

Postura de la prensa y el debate sobre represalias

AP no respondió de inmediato a la medida, pero su vicepresidenta senior y editora ejecutiva, Julie Pace, dirigió una carta a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, cuestionando la decisión.

"Las medidas adoptadas por la Casa Blanca tenían claramente como objetivo castigar a la AP por el contenido de su discurso", escribió Pace, señalando que la Primera Enmienda prohíbe al gobierno tomar represalias contra la prensa por su cobertura.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la postura del gobierno, afirmando que "es un hecho que el cuerpo de agua frente a la costa de Luisiana se llama Golfo de América".

A pesar de la restricción en ciertos eventos, los periodistas y fotógrafos de AP conservan sus credenciales para ingresar al complejo de la Casa Blanca.