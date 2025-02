Zelenski denuncia que un dron ruso embistió contra un contenedor nuclear en Chernóbil

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de febrero, 2025

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, aseguró que un dron ruso impactó el jueves por la noche contra una cubierta construida para contener la radiación en la central nuclear de Chernóbil.

El dispositivo, detalló, tenía una "ojiva altamente explosiva", y embistió contra la 4ª unidad de energía. "Por el momento, los niveles de radiación no han aumentado", afirmó y añadió que siguen monitoreándolos. Aunque el fuego se apagó, "los daños en el refugio son importantes".

"Esto significa que Putin no se está preparando para negociar, sino para seguir engañando al mundo", aseguró el mandatario ucraniano. Aquellas palabras coinciden con un renovado esfuerzo del presidente Trump por sentar en la mesa a los presidentes de Rusia y Ucrania para sellar un pacto de paz.

El Kremlin negó el viernes las acusaciones. "No se trata de ningún ataque contra dichos emplazamientos de infraestructuras nucleares", replicó el portavoz ruso Dmitri Peskov. "Los militares rusos no realizan semejantes acciones", dijo, aunque reconoció que no disponía de "información exacta" del incidente.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que su equipo en Chernóbil había oído una explosión, seguida de un incendio. Al igual que Zelensky, afirmó que los niveles de radiación no habían cambiado tanto fuera como dentro de la cobertura de seguridad. Tampoco hubo ninguna rotura ni víctimas humanas.

Su director general, Rafael Grossi, advirtió que el incidente, sumado a un aumento de las actividades militares en la central nuclear de Zaporiyia, representan un riesgo nuclear: "No hay lugar para la complacencia, y el OIEA permanece en alerta máxima".