USAID canalizó cientos de millones de dólares hacia organizaciones sin fines de lucro vinculadas a Soros

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 6 de febrero, 2025

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) canalizó, por muchos años, cientos de millones de dólares hacia organizaciones sin fines de lucro vinculadas al magnate progresista George Soros.

De acuerdo con un reporte de Just The News, el East-West Management Institute, respaldado en parte por la Open Society Foundation de Soros, recibió más de $260.000.000 de USAID a lo largo de los años con el objetivo de avanzar en las negociaciones de adhesión de Serbia a la Unión Europea, promover el estado de derecho en Georgia, fortalecer la sociedad civil en Uganda, entre otros asuntos.

East-West Management Institute es una de las organizaciones sin fines de lucro que explican, en parte, los cuestionamientos hacia USAID de la Administración Trump, Elon Musk y los críticos conservadores.

En 2018, Judicial Watch reveló registros gubernamentales que mostraban que la organización había sido objeto de escrutinio durante la Administración Obama por la campaña “Justicia para Todos” en Albania, que había recibido $9.000.000 en financiamiento de USAID.

Según el reporte, la organización respaldada por Soros “utilizó el dinero para financiar actividades políticas de izquierda en Albania, incluyendo trabajar con el gobierno socialista del país para impulsar una "reforma judicial altamente controvertida”.

Los críticos de USAID afirman que la agencia se había alejado se su objetivo principal de proporcionar ayuda humanitaria en tiempos de crisis severas para, en su lugar, financiar organizaciones que respaldan causas ideológicas de corte progresista, como activismo LGBT, iniciativas sobre el aborto en el extranjero o reformas judiciales controvertidas en el extranjero.

En sintonía con la reforma albanesa, en 2017, varios senadores republicanos expresaron su preocupación al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre un programa respaldado por Soros en Macedonia, reportó Just The News.

En una misiva, los senadores afirmaron que una filial local llamada Foundation Open Society-Macedonia recibió apoyo de USAID a través de la Open Society Foundation para promover una “agenda progresista”.

Este tipo de financiamientos de USAID se unen a otros deslizamientos de fondos controversiales citados por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast (R-Fla.), quien reveló que la agencia aprobó $15.000.000 en fondos para preservativos enviados a Afganistán y $3.000.000 destinados a una iniciativa que impulsaba “ser LGBTQ en el Caribe”.

Otros gastos millonarios muy criticados fueron: $1.500.000 para medidas de diversidad en Serbia, $32.000 para apoyar la publicación de un cómic transgénero en Perú y $70.000 para un musical sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Irlanda.

Sin embargo, estos casos quedan pequeños frente a acusaciones más escandalosas, como la del ciudadano sirio que fue acusado por el Departamento de Justicia en 2024 de desviar más de $9.000.000 en ayuda humanitaria pagada por USAID a un grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda en Irak.

Según el DOJ, Mahmoud Al Hafyan, líder de una organización no gubernamental siria con 160 empleados, recibió entre enero de 2015 y noviembre de 2018 $122.000.000 de USAID para la distribución de kits de alimentos para refugiados sirios que escapaban de zonas de conflicto.

Pero, de acuerdo con la acusación, durante la ejecución del contrato Al Hafyan y sus cómplices desviaron millones de dólares en kits de alimentos al mercado negro, canalizándolos hacia el Frente Al-Nusra, una filial de Al-Qaeda en Siria clasificada como organización terrorista por Estados Unidos.