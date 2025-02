Robert F. Kennedy Jr. avanza hacia la confirmación en el Senado como secretario de Salud y Servicios Humanos

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 4 de febrero, 2025

Robert F. Kennedy Jr. consiguió este martes avanzar hacia la confirmación de su nominación en el Senado como secretario de Salud y Servicios Humanos.

Kennedy superó la votación con un resultado de 14 a 13. De esa manera, el Comité de Finanzas del Senado aprobó la nominación de Kennedy después de que él logró superar una audiencia que por momentos tuvo gran atención debido a que los senadores le preguntaron a Kennedy sobre su posición con diversos temas de salud en el país.

Por ejemplo, en la audiencia de la semana pasada, Kennedy respondió sobre su postura sobre las vacunas a preguntas de senadores republicanos como Lisa Murkowski (Alaska).

"Los medios de comunicación han afirmado que estoy en contra de las vacunas o de la industria. Bueno, no soy ni lo uno ni lo otro; estoy a favor de la seguridad. Trabajé durante años para crear conciencia sobre el mercurio y los productos químicos tóxicos en el pescado, pero eso no me convirtió en un antipescado. Todos mis hijos están vacunados y creo que las vacunas tienen un papel fundamental en la atención sanitaria", dijo Kennedy.

Otro de los temas por el que se le preguntó detenidamente es el aborto. Al respecto, Kennedy respondió:

"Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que cada aborto es una tragedia. Estoy de acuerdo en que no podemos ser una nación moral si tenemos 1,2 millones de abortos al año. Los estados deberían controlar el aborto", dijo el ex candidato presidencial independiente.