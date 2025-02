Trump anunció que detendrá la financiación a Sudáfrica por los asesinatos y agresiones contra granjeros blancos

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 3 de febrero, 2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció recientemente que detendrá la financiación a Sudáfrica, argumentando que el país “está confiscando tierras y tratando MUY MAL a ciertas clases de personas", según publicó en las redes sociales, en una clara referencia a los granjeros blancos.

“Estados Unidos no lo tolerará y actuará. Además, ¡cortaré toda financiación futura a Sudáfrica hasta que se haya completado una investigación completa de esta situación!”, agregó el presidente estadounidense.

Según datos del Gobierno estadounidense, Washington otorgó a Sudáfrica una ayuda de 440 millones de dólares en 2023.

Sudáfrica respondió a las expresiones del mandatario norteamericano. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano expresó: "Confiamos en que los asesores del presidente Trump aprovechen el período de investigación para comprender en profundidad las políticas de Sudáfrica en el marco de una democracia constitucional".

El presidente sudafricano promulgó una ley para facilitar la expropiación de tierras



El mes pasado, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa promulgó una ley que facilitaría al Estado la expropiación de tierras en beneficio del interés público.

Según la ley, el objetivo es abordar las disparidades raciales en la propiedad de la tierra que persisten tres décadas después de la desaparición del apartheid en 1994.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump se pronuncia contra Sudáfrica. Durante su mandato anterior, afirmó que Estados Unidos investigaría la matanza a gran escala de agricultores blancos en ese país y la apropiación violenta de tierras.

El mes pasado Ramaphosa manifestó que no le preocupan las relaciones de su país con Trump. Y agregó que dialogó con el presidente estadounidense tras su victoria electoral expresándole su deseo de trabajar juntos.

Llamamientos públicos a asesinar a los granjeros blancos



Cabe señalar que el magnate Elon Musk, uno de los asesores más estrechos de Trump, nació en Sudáfrica y ha sido crítico del Gobierno de Ramaphosa, especialmente después de que en 2023, Julius Malema, líder del partido de extrema izquierda Alianza Democrática, llamara en un acto público a asesinar a los granjeros blancos.

Después de las expresiones de Malema, aumentaron los ataques contra los granjeros blancos.

En aquella oportunidad, la asociación Afriforum sostuvo que el 95% de los asesinatos y agresiones contra los granjeros blancos quedan sin respuesta por parte de la Justicia.

¿Es un genocidio?



El portal de noticias The Spectator informó a finales de diciembre de 2023 que un año antes se habían registrado más de 300 ataques a granjas y 50 asesinatos.

El medio británico se refirió a un incidente particularmente brutal ocurrido en Mpumalanga, en el este del país, cuando el granjero Theo Bekker, de 79 años, fue golpeado en la cabeza con una barra de hierro. Le cortaron la garganta y se desangró hasta morir. A la esposa de Bekker, Marlinda, la ataron y le pusieron una bolsa en la cabeza, pero logró sobrevivir al ataque.

La tortura y la violación son comunes en este tipo de agresiones, agregó The Spectator. Y remarcó que incluso se han dejado Biblias en afrikáans abiertas sobre cuerpos desmembrados.

En muchas ocasiones, los ataques son perpetrados por bandas de criminales, que aparecen drogados y alcoholizados en granjas remotas, fuertemente armados, a menudo a finales de mes, cuando los empleadores tienen fajos de billetes en sus casas listos para pagar a los trabajadores.

Si bien Sudáfrica tiene la tercera tasa de homicidios más alta del mundo y los asesinatos contra granjeros blancos generan una gran preocupación, lo cierto es que no puede considerarse un genocidio, indicó el medio británico.

The Spectator señaló que Sudáfrica puede registrar 450 homicidios en una semana. Algunas de estas víctimas son agricultores blancos, pero están lejos de ser los únicos que pierden la vida a manos de criminales violentos.

Los blancos representan alrededor del 8% de la población y son víctimas de aproximadamente el 2% de los asesinatos.

El Dr. Gregory Stanton, fundador de la organización Genocide Watch, con sede en Washington, dijo a The Spectator que a pesar de la tragedia de los asesinatos en granjas de Sudáfrica, no hay evidencia de un exterminio planificado. No obstante, agregó que se trata de "crímenes oportunistas": actos violentos por parte de trabajadores por conflictos laborales con sus empleados, o bien simplemente ataques llevados a cabo por matones que buscan dinero.