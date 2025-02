Musk asegura que Trump ha dado luz verde a la desaparición de la USAID

Elon Musk confirmó que Donald Trump ha dado luz verde a la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Tras varios días de mensajes y rumores sobre el futuro del organismo, el magnate aseguró que habló con el presidente y éste está de acuerdo en que "debe cerrarse".

En un Space de X a primera hora del lunes, el magnate apuntó que "con respecto a lo de USAID, lo repasé con (el presidente) en detalle y estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla". Unas declaraciones que dan la puntilla a un organismo que había visto sus fondos congelados y a un gran número de sus empleados despedido desde la toma de posesión de Trump.

El jefe del DOGE apuntó que se trata de algo que él mismo ha consultado con el presidente "unas cuantas veces" y éste le confirmó que quiere cerrar la agencia. La actuación de dos altos cargos de la agencia tratando de impedir a personal del DOGE acceder a archivos de USAID terminó de encender los ánimos.

Durante el Space, que copresentó con la senadora republicana por Iowa Joni Ernst y Vivek Ramaswamy Musk denunció que USAID era una entidad "increíblemente partidista políticamente" y que sus esfuerzos se han centrado en apoyar "causas radicalmente de izquierdas en todo el mundo, incluyendo cosas que son antiestadounidenses."

Además, el magnate Musk aseguró que USAID "no tiene arreglo", porque "no tenemos una manzana con un gusano dentro. Tenemos una bola de gusanos. USAID es una bola de gusanos".

Trump: USAID estaba "dirigida por una banda de lunáticos"

En declaraciones a los medios, Donald Trump fue muy crítico con la Agencia, especialmente con sus directivos, a quienes aseguró "estamos sacando" antes de tomar la decisión definitiva: "USAID Ha sido dirigida por un puñado de LUNATICOS RADICALES y los estamos sacando ... y entonces tomaremos una decisión".

​

​El presidente, además, alabó a su colaborador, aunque dejando claro que no siempre está de acuerdo con sus posturas: "Creo que Elon está haciendo un buen trabajo. Es un gran recortador de costes. A veces no estaremos de acuerdo con él y no iremos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo. Es un tipo inteligente. Muy listo. Y está muy interesado en recortar el presupuesto federal."